Otro récord: Messi tiene la foto con más likes de Instagram

El campeón del mundo Lionel Messi sigue rompiendo récords luego del Mundial de Qatar. La locura que provocó la victoria argentina tuvo repercusiones en todo el mundo y, a poco más de un día de consagrarse, el capitán superó otra marca, pero esta vez en redes sociales.

Es que la primera publicación de Messi en Instagram tras ganar la Copa del Mundo se convirtió en la foto con más "me gusta" en la historia de la red social.

Con más de 57 millones de "likes", el posteo del Diez argentino sobrepasó a la imagen de un huevo que ostentaba ese récord mundial.

El perfil llamado @world_record_egg surgió el 4 de enero de 2019 con el único objetivo de conseguir el récord y acumula 56,2 millones de "me gusta".

Durante la jornada del lunes los usuarios en redes sociales hicieron una campaña para ayudar a Leo en la misión. Tanto en grupos de chat, como en historias o en publicaciones, se compartió la imagen del huevo junto a la invitación de sacarle el "me gusta" y, al mismo tiempo, dárselo a Messi.

La famosa imagen del huevo había tardado nueve días en batir la marca anterior, que era una publicación de la estadounidense Kylie Jenner con más de 18 millones de "likes".

El posteo de Lionel Messi con la Copa del Mundo logró superar esa cantidad en tiempo récord: tardó poco más de 24 horas.

En la publicación se lo puede ver al capitán de la Selección alzando la Copa del Mundo en el Estadio Lusail: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", rezaba el jugador, quien también le agradeció "a mi familia, a todos los que me apoyan y a los que creyeron en nosotros". Además, confirmó que va a seguir en la Selección para jugar partidos como campeón del mundo.

Desde que se consagraron campeones, los jugadores de la Scaloneta no dejaron de compartir su alegría con sus seguidores en las redes sociales, que se inundaron de fotos de distintos momentos junto a la Copa.

Incluso esta mañana, tras su llegada a la Argentina, Lionel publicó una simpática secuencia en la que se lo ve durmiendo en su cama abrazado a la Copa, sin ocultar la sonrisa que no se le despega del rostro desde el domingo en Qatar.