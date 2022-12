Liga Argentina: Villa Mitre perdió la llave de su casa

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La característica de Vila Mitre en su regreso al básquetbol nacional había sido su fuerte localía, por lo que resulta extraño -aunque no incomprensible- este inicio de temporada, con cuatro derrotas en cinco presentaciones en el José Martínez.

Esta vez Pegamino Básquet se aprovechó de un equipo inconsistente y falto de claridad que, encima, no tuvo a Bruno Pallotti (molestia en una rodilla), uno de sus conductores y perdió 77 a 67.

El ritmo de movida lo marcó el tricolor, con Levy como abanderado tanto en defensa como en ataque.

Con el panameño y la compañía de Duvanced, más los rompimientos de Chervo, el local fue sacando faltas y escapó 11-3 en 3m55.

La visita apostó al tiro de tres, anotó poco y si bien tuvo varias segundas opciones, no pudo superar la defensa tricolor.

Poco a poco, Villa Mitre empezó a padecer la falta de fluidez ofensiva. La pelota dejó de correr y forzó el 1x1 poniendo la pelota en el piso.

La mayor virtud fue el porcentaje en libres (9-11 en el primer cuarto), contra un rival que hizo 3-11 en triples.

En el segundo cuarto todo le costó más a la Villa.

Si bien Bollo dominó en rebotes, el equipo no capitalizó eso adelante. Duvanced tuvo decisión pero no terminó los tiros limpios cuando atacó, Fede Harina corrió mucho buscando sacarse la defensa, los espacios no se generaron y perdió claridad el local.

La visita insistió con su tiro a distancia y con 3-9 en triples en el segundo cuarto (6-22 en el primer tiempo), logró irse al descanso largo 35-33 arriba.

En el inicio del complemento, la Villa sufrió dos pick and roll de Baez y se vio 39-33 abajo.

Estaba desarmado el equipo. Había perdido la línea en los dos costados.

No obstante, en un furioso despertar, Villa Mitre se puso 3 arriba con parcial de 9-0. Lo curioso fue la determinación de Duvanced para finalizar dos ofensivas en volcadas y otra de Chervo, tras rebote ofensivo. Infló el pecho el tricolor.

De todos modos, el trámite se tornó desordenado, con una defensa local más activa, la visita errática y el tricolor que corrió, sin claridad para definir, pero tuvo un momento de lucidez, sacando 10.

Y la máxima (55-43) coincidió con la salida por lesión (en el hombro izquierdo) de Federico Gobetti, quien había defendido de manera excelente a Harina.

El tirador ahí se liberó y la Villa cerró el cuarto 55 a 46.

En el último período, aparecieron las dudas del tricolor, mientras la visita sabía a qué jugaba, apostando al tiro lejano con 3 de 3 de Andrés Gómez, el que había reemplazado al lesionado.

Y a falta de 5m10 el local quedó abajo 60-59. A remar otra vez.

Claro que a esta altura Pergamino estaba derecho para el tiro lejano y tuvo claridad para aprovechar la opción de los grandes ante la defensa más abierta de la Villa.

Ahí también lastimó, porque a los triples de los Gómez (Manuel y Andrés) le sumó juego interior con Torne, Baez e Ibarra.

Y así lo fue llevando, tirándole la presión a Villa Mitre.

Con el juego definido, una falta de Duvanced a Manuel Gómez -que atacó al cesto cuando la defensa había "dejado de jugar"- terminó en escaramuza.

Esto generó la descalificación del propio Duvanced por el local y Carlos Baez de la visita, por lo que habrá informe.

Además, por abandonar la banca, corrieron la misma suerte Santiago Ibarra y Luciano González (aunque no serán informados).

Restaban apenas 3 segundos. Nada modificaría el final.