El Papa Francisco reveló que desde 2013 tiene firmada una renuncia "en caso de impedimento médico"

El papa Francisco reveló que en 2013, pocos meses después de haber sido elegido, firmó su renuncia "en caso de impedimento médico"



"Yo ya he firmado mi renuncia", dijo Jorge Bergoglio, que ayer cumplió 86 años, en una entrevista publicada este domingo por el diario español ABC, al ser consultado sobre una eventual razón de fuerza mayor para dejar el cargo para el que fue elegido el 13 de marzo de 2013.



"Era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije: 'En caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia. Ya la tienen'", agregó el Papa, en referencia al cardenal italiano que ocupó el puesto de "número dos" del Vaticano hasta octubre de 2013.



Francisco agregó luego que no sabe "a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado" y explicitó que su deseo es que "se sepa" que ya ha firmado la dimisión.



"Para eso lo digo", sostuvo.



La revelación de Francisco, luego de que este año varios medios especularan con su renuncia tras una serie de dolencias en su rodilla derecha, no es de todos modos una práctica inédita en la Iglesia.



Al menos otros dos pontífices, los italianos Pablo VI y Pio XII, también dejaron su dimisión escrita con anticipación en caso de no poder continuar por problemas médicos.



En ese marco, el Papa se refirió a su antecesor Benedicto XVI, quien renunció en febrero de 2013.



"Lo visito con frecuencia y salgo edificado de su mirada transparente. Vive en contemplación… Tiene buen humor, está lúcido, muy vivo, habla bajito pero te sigue la conversación. Me admira su inteligencia. Es un grande", contó Bergoglio sobre Joseph Ratzinger, de 95 años.



A modo de balance, el Papa planteó sostuvo que diría a sus sucesores "que no hagan los errores" que cometió.



"Sí que los hay, sí", reconoció, aunque sin precisarlos. (Télam)