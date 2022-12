El club de las “Mujeres Mágicas” que trabaja en silencio llevando felicidad

Ellas no quieren saber nada con la entrevista. “Las cosas que se hacen de corazón no se publicitan”, esgrimen con humildad las cinco mujeres mientras cosen, lavan y preparan bolsas navideñas para un hogar de ancianos.

La gestora de todo este movimiento solidario es la bahiense Ana Inés Zanconi. Ella es el gran motor de un grupo que se encarga de cubrir las necesidades de la gente que menos tiene.

Pero, fue con la idea de generar una especie de “Contagio Solidario” en los lectores para que se sumaran al grupo, que “Anita” logró la aprobación de las cinco “mujeres mágicas” –como ella las llama- para salir en el diario.

Ana Inés Zanconi y Lidia Gatti repartiendo alegrías.

Juguetes impecables listos para ir con sus nuevos dueños

“La primera en sumarse a este movimiento solidario fue Mirta Mariñas. Se súper entusiasmó y sumó a la cuñada, Blanca Primicia de Mariñas, quien a su vez tiene una amiga muy divertida, que se llama Lidia Inés Gatti y con ellas fueron llegando Diana Capella, Susana Romero y María Luz Avila, también siempre dispuestas para todo”, relata Ana Inés, devenida en vocera del grupo.

También cuenta que el nombre de las “Mujeres Mágicas” salió en la primera misión solidaria que encararon juntas.

“Se llevaron una cantidad de porquerías destrozadas y me las devolvieron todas nuevas, impecables, todo lavado, la ropa planchada y perfumada. Una de ellas, también tiene un marido que es un sol de persona y que con los amigos hacen peñas y juntan plata para comprar alimentos. Es una gente maravillosa, les pedís algo y te lo solucionan enseguida”.

Bolsas navideñas listas. María Luz Avila, arriba a la derecha.

Cajas de maternidad para el hospital Penna

Ana recuerda que una de las últimas “misiones” que encararon fue juntar camisones para armar los ajuares de las parturientas que van a parir al Hospital Penna sin nada.

“Y cuando digo nada, es literal. Algunas no tienen ni ropa interior postparto. Y las cosas que donan no vienen siempre en buen estado, para nada. Nosotras tenemos también a Silvita Greco, que nos cose pantaloncitos de talles chicos para poner en las cajas y, además, sumamos bombachas, camisones, primera muda de ropa del bebé, los pañales de recién nacido, guantecitos, escarpines y todo de algodón, como te piden ahora. De ahí mismo también levantamos pedidos de mamás que no tienen carritos, cunas o pañales. Pero en estos días previos a la Navidad estamos con las ‘Mujeres Mágicas’ enfocadas en terminar las bolsas de Navidad para los abuelos que viven en el hogar de calle 19 de Mayo y en la asistencia de los bebés de familias que tenemos apadrinadas y que los seguimos visitando para los acontecimientos grandes como son estos días de fiestas, Reyes o el cumpleaños”.

En el "hospital de juguetes" cosiendo ropa y lavando

En plena tarea de armado de ropa

De todos modos, los arreglos de ropa y juguetes se hacen todo el año, siempre atentas para tener las cosas listas y a mano para cuando se necesiten.

Entre medio de cada proyecto que encaran, las “Mujeres Mágicas” se las ingenian para cocinarles a los abuelos con las donaciones de alimentos secos que recibe Ana Inés, más el dinero que ellas juntan de su bolsillo para comprar comida fresca como pollo, carne, verduras o algún rico postre.

“Ellas están atentas a todas las necesidades, se juntan con una alegría y una emoción dignas de ver e imitar. Yo considero lo que hacen igual de importante que la obra de la Madre Teresa, porque trabajan en silencio, de manera anónima, son tímidas y sumamente modestas y de perfil bajo, pero las convencí de dar a conocer lo que hacen porque estaría muy bueno que se sumara más gente a esta cruzada solidaria”.

Más costuras para los juguetes rotos

Todo listo, lavado, planchado y perfumado.

Todas ellas tienen sus vidas, sus historias, sus años y algún achaque de salud que cada tanto, les pasa factura. Pero siguen tirando para adelante.

“Ahora ya con las bolsas de fin de año armadas, comenzamos a preparar los regalos de Reyes. Hace poco estas mujeres maravillosas, además de mágicas, le obsequiaron una muñeca gigante a una nena discapacitada, hija de una mujer sola con tres nenas más y una realidad muy complicada, y quedaron muy emocionadas. Y quieren seguir repartiendo felicidad. ¿Las ayudamos?”.