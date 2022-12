Daniel Vicente vuelve a hacerse cargo del circuito en el Club Midgistas del Sur

Un viejo conocido vuelve al Club Midgistas del Sur. Nada menos que Daniel Vicente, quien en las últimas horas se confirmó que volverá a hacerse cargo del tratamiento del circuito Héctor Evaristo Plano.

La situación vivida en las últimas fechas con el suelo aldense pedía una solución. Y que mejor que Polenta, ex campeón de la especialidad, encargado del mantenimiento del mismo durante más de 12 años.

La decisión se tomó en la reunión que anoche sostuvieron los delegados de la categoría, con la presencia y aval de otros pilotos del ranking, con el objetivo de poner fin a los contratiempos que presenta el estado del suelo durante las veladas midgísticas.

"A partir de la fecha, el responsable de hacer la pista será Daniel Vicente, quien trabajará junto a Osvaldo, el casero del Club, y con la supervisión de Carlos Saldamando, quien estará acompañando en todo lo que se necesite", expresa el comunicado de los delegados.

"Por otro lado, se recalca el correcto uso de los matafuegos, aspecto que los bomberos controlarán. Como así también saber que auto que se engancha arriba del tráiler al vehículo particular no puede estar en boxes, como tampoco no sé puede salir y entrar nuevamente a boxes", agrega.

"Por último, y en caso de que se esté llegando tarde a pista, de la única manera que se pueda ingresar al sorteo es mediante aviso por teléfono del propio piloto", cerró.