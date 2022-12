Por qué FIFA echó a Momo, el que daba la información y arengaba a la hinchada

En la previa de Argentina-Croacia en el estadio no se escuchará la voz de Gerardo "Momo" Benavides, el encargado de dar la información y arengar a los hinchas antes de cada partido.

"Desgraciadamente la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección, sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos", señaló el propio streamer.

Si bien Momo dijo que no le dieron muchas explicaciones, la respuesta está en su propia actitud tras la victoria de la Selección ante Países Bajos.

Mirá: