Escracharon al fiscal Diego Luciani en un restaurante del puerto de Mar del Plata

El fiscal que llevó adelante la acusación de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Diego Luciani, sufrió un escrache este fin de semana en un restaurante de Mar del Plata.

El funcionario judicial fue increpado por una mujer que se encontraba en el lugar, pocos días después de que la vicepresidenta fuera condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción en la obra pública. "La historia te va a condenar", le gritó a Luciani la comensal, que se levantó de su mesa al reconocerlo.

El sábado pasado, cerca de las 22, el fiscal se juntó a cenar en el restaurante Lo de Fran (avenida de los Trabajadores al 100) junto con otras cinco personas. En un principio todo fue tranquilidad, pero cuando la mujer lo reconoció comenzó a criticarlo enfrente de todos. Fue entonces cuando el resto de los comensales que se encontraban en el restaurante supieron quién era el apuntado. Ante esta situación muchos optaron por apoyarlo y aplaudirlo.

Diego Luciani se levantó de su mesa y contestó a la acusación de la mujer: "A ustedes los va a condenar la historia, señora”, Mientras, desde el exterior del local, el custodio de Luciani seguía de cerca la situación hasta que ingresó al restaurante y lo alejó de la mujer.

Tras esto, Luciani comandó a su grupo: “Nos vamos”, y abandonó el lugar junto a sus cinco acompañantes. Algunos de los comensales lo despidieron con gritos de aliento. “No afloje”, “Vaya a fondo”.

Lo ocurrido en el escrache, según el fiscal Luciani

"Cuando entramos, una señora de camisa verde que estaba sentada en una mesa de al lado se dio vuelta y me dijo 'vení para acá... qué ganas de vomitar, vení acá... me das asco...", contó Luciani a Clarín sobre lo ocurrido el sábado pasado.

"El ambiente estaba enrarecido y no nos sentíamos cómodos, comimos unas entradas y decidimos irnos. Pedimos la cuenta y el mozo se nos acercó para saber si queríamos quedarnos y pedir algo más. Le conté que no me había sentido cómodo y, ante su sorpresa, le expliqué por qué", detalló. "Le dije que, si la mujer quería vomitar, podía ir al baño a hacerlo; que lamentaba mucho esto", agregó.

Fue entonces, según relató el fiscal a Clarín, que la mujer se levantó de su mesa y le gritó: "A vos la historia te va a condenar", como la acusación continuaba, Luciani se dio vuelta y le retrucó que a ella la iba a condenar la historia. (Perfil)