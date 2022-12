Alerta en la Selección: ¿Messi puede ser sancionado?

En medio de la euforia por la clasificación a semifinales del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi no tuvo piedad al criticar al árbitro español Antonio Mateu Lahoz que dirigió el encuentro frente a Países Bajos. Aunque se rehusó a brindar más comentarios, el capitán de la Selección argentina se mostró enfurecido como pocas veces por los fallos que a su parecer "inclinaron la cancha".

Tras sus declaraciones, la FIFA podría evaluar una sanción para Messi de acuerdo al artículo 49 del Código disciplinario, el cual habla de situaciones como la de ayer.

Dicho artículo establece posibles sanciones para los jugadores en caso de tener mala conducta contra los árbitros de un partido. Señala una pena de hasta cuatro fechas, seis meses en caso de agresión y un año por escupir a un referí.

​Como si fuera poco, Messi recibió una amarilla de Mateu Lahoz, que lo condiciona para semis porque en caso de recibir una segunda se perdería la final, pero se lo vio preocupado por no criticar de más al juez español.

"No quiero hablar del árbitro porque después te sancionan, no podes ser sincero, pero creo que la FIFA debería pensar todo esto. No puedes poner un árbitro así para un partido semejante'', reiteró la Pulga en diferentes entrevistas post partido.