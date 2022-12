El arquero perdió la apuesta con Messi y no piensa pagársela

Una situación que generó polémica -y definió el VAR- fue el penal a favor de Argentina ante Polonia, por el golpe de Wojciech Szczesny con la mano a Lionel Messi.

Mientras el árbitro acudió al VAR, el arquero le hizo una apuesta a La Pulga.

“Le aposté a Messi 100 euros, a que el árbitro no iba a dar el penal...así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen...no le voy a pagar, ya tiene bastante dinero”, declaró el arquero de la Juventus.