Tavoliere recibió la peor noticia y no atajará hasta mediados de 2023

“Se me cayó Perotti (Juan) encima, la rodilla se me fue para atrás y cuando quise pisar el dolor me hizo ver las estrellas”.

De esa manera, Facundo Tavoliere, arquero de Villa Mitre, confirmaba como había sido su lesión en el clásico ante Olimpo, que lo dejó fuera de juego a los 8 minutos de iniciado el cotejo, tras una tapada descomunal frente a Perotti y un golpe en la rodilla izquierda que no dejó las mejores consecuencias.

“Tiene el ligamento cruzado anterior cortado, deberá ser intervenido quirúrgicamente –en los próximo días, cuando desinflame completamente la zona afectada-- y estará seis meses o más inactivo”, informaron desde el cuerpo médico del tricolor, encabezado por el doctor Ariel Carli, después de analizar la resonancia que se efectuó el golero.

Igualmente, “Balú” viajará a la ciudad puntana Villa Mercedes para estar en la final, el próximo domingo 16.45 en el estadio “La Pedrera”, junto a sus compañeros.

“Ahora no siento tanto dolor ni la rodilla está inestable, por eso voy a poder ir San Luis”, manifestó el cuidapalos, resignado pero con la cabeza puesta en la recuperación.