Lo Celso deberá pasar por el quirófano y se queda sin Mundial

Si bien todavía no hubo parte médico oficial de Villarreal, el mediocampista argentino Giovani Lo Celso no podrá disputar el Mundial de Qatar 2022, siendo una baja sensible para la Selección que dirige Lionel Scaloni.

El jugador de 26 años sufrió un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha días atrás, en un partido por la Liga Española, lesión que, según confirmaron hace instantes, requiere de una intervención quirúrgica.

En principio, Lo Celso iba a necesitar tres semanas de recuperación si se trataba de un desgarro leve, pero la oficialización del desprendimiento obligará el paso por quirófano y una recuperación de, al menos, un mes y medio.

Su presencia en Qatar ya pendía de un hilo, al punto que el propio Scaloni en declaraciones daba por hecho la baja de la lista definitiva del mediocampista rosarino.

No obstante ello, desde el entorno del jugador se ilusionaban con algún tratamiento que evite la operación y que le permitiese llegar con posibilidades a un hipotético partido de cuartos de final en el Mundial.

Argentina debutará en la Copa del Mundo el próximo martes 22 contra Arabia Saudita, y Lionel Scaloni, ya presente en Oriente Medio junto a su cuerpo técnico, deberá entregar la lista definitiva de convocadors el próximo lunes.