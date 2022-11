Larroque apuntó contra Alberto Fernández: "No hay preocupación en ganar las elecciones"

El secretario general de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, cuestionó esta mañana al presidente Alberto Fernández al considerar que “quizás no hay una preocupación central en ganar las elecciones”. Además, recordó que pese a que el “pueblo argentino” validó su presidencia, fue Cristina Kirchner quien le ofreció el puesto. “Mi recomendación al presidente es que se amigue con el liderazgo de Cristina”, sentenció.

Durante una entrevista en el Destape Radio, Andrés Larroque fue consultado sobre la frase que mencionó Cristina Kirchner en el acto de la UOM del viernes: “No me arrepiento de elegir a Alberto”, dijo. Al respecto, mencionó que “en el presente hay muchas ganas de escuchar a la vicepresidenta”, y que “es una responsabilidad importante ser presidente sabiendo que en la fórmula está el liderazgo de la Cristina”.

El dirigente considera que es importante definir estrategias, antes de hablar de candidaturas: “Si creen que Cristina va a venir a salvarle las papas a alguien, no; para eso, no”. Y de inmediato apuntó que "si hay un consenso respecto a la democracia, sobre cuáles son los desafíos en materia económica, ella dice que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer; se hace cargo de lo que ocurrió en 2019 y se involucra en la solución”.

Cristina Kirchner saluda con los dedos en V durante el acto de la UOM que se realizó el viernes pasado.

"En 2019 había mucha resistencia: (Emilio) Pérsico, (Fernando) Navarro, otros compañeros me plantearon a mí que Cristina no se presente, pero en las bases sí había un clamor”, recordó.

Y sobre una posible candidatura de la vicepresidenta en 2023, advirtió: “Hoy en la dirigencia política yo veo que hay otras condiciones respecto de una candidatura de Cristina. No sé si ella va a querer o no, pero a donde uno va, la gente te pregunta si Cristina va a ser candidata. El fenómeno de Cristina excede la medición de una encuesta”.

En otro tramo de la nota, Larroque se enfocó en los problemas de convivencia interna que afectan a la coalición de gobierno y volvió a poner en la mira a Alberto Fernández: “A mí no me gusta la discusión a cielo abierto, pero cuando no se institucionaliza la fuerza… Lamentablemente, hay una gran responsabilidad de Alberto de convocar a esa mesa. Antes del resultado electoral del año pasado hicimos muchas advertencias que no fueron tenidas en cuenta. No se pudo restablecer ningún tipo de funcionamiento”.

En ese sentido, el secretario general de La Cámpora recordó: “El dispositivo funcionó muy bien hasta las PASO de 2019, pero ahí empezaron las dificultades en función del resultado, que fue sorpresivo porque fue más contundente y no se asimiló de la manera correcta; porque en lugar de ponerlo en una lógica restaurativa (del modelo kirchnerista) lo pusieron en una lógica interna: ’A ver si aprovechamos y la zarpamos a Cristina’. Si no podías con Perón, cómo vas a poder con Cristina… Hay cuestiones de realidad afectiva que no se construyen de un día para el otro”.

“Tenemos que amigarnos, le recomiendo al Presidente que se amigue con eso, que no esté enojado si lo nombran mas o menos. Es entender que en la fuerza hay un liderazgo”, concluyó. (Infobae)