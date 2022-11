"Considero que es una forma de devolverle al deporte todo lo que me dio a mí"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

No queriendo ser menos que los máximos exponentes de la disciplina en cancha, la bahiense Analía Merizzi (35) tendrá el honor de representar a la ciudad fuera del país y vivir una de las aventuras más importantes de su carrera.

Aunque, en su caso, Merizzi viajará a Guatemala en los próximos días para asumir el rol de árbitra en el Campeonato Panamericano de Sóftbol Femenino, a disputarse del 12 al 19 del corriente; una responsabilidad verdaderamente mayúscula.

“Este es mi desafío más grande. Un paso mayor de estar certificada internacionalmente como corresponde. Un desafío grande en todo sentido, porque en Bahía Blanca hacía más de 50 años que no había un árbitro certificado a nivel internacional. Y ser alguien que vuelve a pasar ese examen es fundamental, y una forma de disfrutar desde otro lado un camino que no tiene techo. Son oportunidades que hay que aprovechar”, nos cuenta Merizzi.

El camino dentro del arbitraje lo inició hace tiempo, pero recién en 2017 lo asumió con firmeza y convencimiento, entendiendo que la etapa como jugadora había caducado.

Representar la figura del juez es un rol no menos desafiante y apasionante, nos cuenta Merizzi, recientemente certificada como árbitra internacional.

“Jugué más de 20 años y, si bien siempre me gustó el arbitraje y fui haciendo cursos, en 2017 decidí involucrarme de lleno, considerando que como jugadora ya lo había dado todo, y que también era una forma de devolverle al deporte todo lo que me había dado. Igual siempre me tiró mucho el tema del arbitraje, así que lo tomé como una carrera”, explicó.

—¿Cómo se dio la oportunidad de ir al Panamericano?

—A partir de abril de este año, una semana antes del Panamericano masculino disputado en Paraná, se hizo un seminario de certificación internacional, y como yo estaba trabajando en el torneo aproveché y lo hice. En total fueron 16 participantes de 4 países, y 6 de los que aprobamos éramos de nuestro país, siendo yo la única mujer. A partir de eso, y más teniendo la certificación internacional de la WBSC, podés aspirar a torneos que estén por encima de Sudamérica. Y así fue cómo surgió la oportunidad.

“Sin la certificación había trabajado en tres sudamericanos, pero estando certificada, una vez que hay torneos, los mismos jefes árbitros de cada país envían designaciones de los posibles jueces que pueden estar. Y como Argentina participa del certamen postularon a tres árbitros y ellos después decidieron cuántos iban. En este caso vamos dos”, detalló Analía.

Para Merizzi, incansable trabajadora del sóftbol local, la convocatoria venidera significará su estreno como jueza oficial internacional, aunque no su primera experiencia en un certamen de dicho calibre.

“De 2019 en adelante se me abrieron un montón de puertas gracias; en principio, a poder trabajar en los Panamericanos como voluntaria, y después de estar en el U15 en Perú. Y una vez que estás ahí en el ambiente, generando nexos y contactos con árbitros de todo el mundo, se empieza a abrir el camino y surgen las propuestas, como le suceden a los jugadores en la medida que van jugando y creciendo", contó.

"En mi caso--agrega-- me gustaría poder hacer experiencia en Estados Unidos. Es algo por ahí muy personal y que sé que se puede llegar a concretar. En principio quiero vivir la aventura, como hacen los jugadores, y en un lugar como EEUU que trabaja muy fuerte con todas las categorías", aclaró.

Trabajo conjunto

La presencia de Merizzi como jueza en la cita deportiva panamericana va en consonancia con el buen presente bahiense en la especialidad, ratificando que es una plaza con lugar preponderante a nivel país.

No obstante ello, Ani reconoce que, en la esfera del arbitraje sudamericano, todavía hay mucho trabajo por realizar.

“Para lo que ha crecido el sóftbol en sí deportivamente, el arbitraje creo que viene mucho más abajo. Muchos jugadores tienen la posibilidad de ir afuera y capacitarse para ser los mejores, y cuando vuelven a competir a su país no encuentran un arbitraje que esté a la altura y acorde a ese nivel. Pero porque justamente las posibilidades que tenemos nosotros no son las mismas”, apuntó.

“De todos modos, Argentina es uno de los países de Sudamérica que más árbitros ha generado en este último tiempo, especialmente mujeres”, cerró.