Argentino vuelve a la elite del hockey local: "Lo merecíamos como grupo y como club"

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Con el descenso de Argentino a la Zona Ascenso de la Asociación Bahiense consumado, las jugadoras del Azul decidieron reunirse a las pocas horas, pasar ese mal trago juntas. Había que despejarse, sacarse la bronca y tristeza y, también, fijarse nuevos objetivos.

“El descenso fue un golpe, pero esa misma noche nos juntamos a cenar y nos propusimos salir adelante como grupo”, contó Lucía Martínez, pieza clave en el reciente ascenso del Chancho.

“En un primer momento la cena fue para distraernos un poco -admitió- porque estábamos todas muy angustiadas. Lo primero que se habló fue que teníamos que volver, que teníamos que trabajar para ascender, no nos quedaba otra. Ese fue el primer objetivo y el segundo es salir campeonas, no somos un grupo que se conforma solo con el ascenso. Vamos a ir en busca del campeonato”, agregó Lu.

El equipo de Argentino que logró el ascenso.

Unos meses después de aquella cena, el objetivo que se propusieron se cumplió: Argentino ganó la fase regular del Torneo Clausura y se adjudicó un lugar en la elite del hockey local en el inicio del 2023.

Haberse quedado con el “1” y la ventaja deportiva, le permite al equipo dirigido por Thomas Olguín asegurarse la final extra y ser -como mínimo- segundo, por lo que uno de los dos ascensos en juego ya es se suyo.

“Estamos muy contentas, nos lo pusimos en la cabeza como primer objetivo, ni bien descendimos. Trabajamos mucho para eso y se nos dio, creo que lo merecíamos como grupo y como club”, admitió Martínez.

La victoria del pasado fin de semana ante Puerto Belgrano “B”, por 11 a 0, fue el cierre ideal a una campaña de lujo: 7 victorias y un empate, en 8 presentaciones.

“Creo que esta segunda parte del año estuvimos mucho más unidas, somos un grupo muy diverso, en edades y en etapas de la vida, muchas dejan de lado familias porque son madres, trabajos, estudios, todas tuvimos mucho compromiso y responsabilidad para lograr esto”, reconoció Lu.

“Nos aprendimos a conocer con todas nuestras diferencias y eso es lo que rescato de esta parte del año. Conocernos nos hizo fuertes, como nos decía Thomi: amigarnos con la bocha, con el gol, con ganar. Que era algo que no se nos estaba dando. Habíamos arrancado el año haciendo las cosas bien, por lo menos nosotros creíamos eso, pero no se nos daban los resultados y eso fue frustrante. Pero de todo se aprende, lo positivo fue que pudimos afianzar nuestro juego y la confianza para volver a jugar en la A”, se ilusionó.

Thomas Olguín, entrenador de Argentino.

-¿Thomi hizo mucho hincapié en eso?

-Sí, hasta nos trató de transmitir su confianza para que confiemos en nosotras mismas desde un primer momento. Porque también somos un grupo muy nuevo, hay algunas que nos conocemos hace muy poco, creo que era cuestión de tiempo. Así como te decía que era medio frustrante, él (Thomi) nos hizo entender que era parte de un proceso, que las cosas no se dan un día para el otro. Teníamos que entender eso para ser pacientes y no nos gane la ansiedad cuando no se nos daban los resultados.

En lo sucesivo, Argentino disputará la semifinal de los playoffs ante Palihue (4º de la fase regular).

En caso de ganar los playoffs será campeón y el segundo también ascenderá, si queda eliminado en los cruces habrá final extra para definir quien da la vuelta olímpica. Ambos ya con el boleto a la Zona Campeonato ya asegurado.

-¿Crees que ahora van a jugar más liberadas?

-Sí, tal cual. Creo que vamos a jugar mucho más tranquilas, es un peso menos. Pero no nos conformamos, vamos a ir por todo y estamos muy entusiasmadas con eso.

-Para vos y otras de las chicas que están hace tiempo en el club, imagino que debe ser una alegría y tranquilidad devolver al club a la A.

-Sí, tal cual. Creo que esto nos va ayudar a enfocarnos desde ahora en cómo nos preparamos para el año que viene, a ver detalles y estar más fuertes.