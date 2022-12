Monte campeón: "Esto lo construyeron todo las chicas, estoy orgulloso por ellas", dijo el DT

Luego de cuatro años, Atlético Monte Hermoso volvió a ser campeón del torneo local en Primera de Damas, al vencer a Universitario en la final extra por 2 a 0.

Este logro significó, además, el primer título en la Asociación Bahiense para el entrenador Ricardo Mora, quien llegó al balneario en 2019, luego de un paso por el hockey de Chile.

"Este es el cuarto año que estoy en el club y llevamos tres años atípicos. El 2019 fue normal, después nos agarró la pandemia y después nos quedamos sin cancha. Llegamos a este fin de año súper desgastados, con mucho cansancio, pero la verdad que es increíble cómo te contagian las chicas, te transmiten esas ganas", dijo Ricky tras el partido disputado en Las Tres Villas.

En el Torneo Apertura Monte fue subcampeón de Uni (se consagró invicto) y en este Clausura se quedó con la fase regular, luego eliminó a Sociedad Sportiva en semis y cayó en la final de los playoffs ante Las Pirañas (2 a 1).

Todo esto se dio mientras el equipo no cuenta con cancha propia para jugar y entrenar, ya que en sus instalaciones se está levantado la primera cancha con superficie de agua de la región, que se estrenaría el fin de semana largo de diciembre.

"Fue un año durísimo para nosotros, estamos con sensaciones encontradas porque viene la cancha de agua pero a su vez fue un año cuesta arriba porque costó mucho entrenar. No pudimos hacerlo como quisieramos, fueron muchos viajes y mucho el esfuerzo. Teníamos muchas ganas de coronarlo por eso", admitió Mora, quien también consiguió el Campeonato Argentino de Clubes "B" en 2019.

-¿Crees que ese esfuerzo les dio un plus?

-Yo creo que sí, porque era construir un equipo nuevo y haciendo el doble de esfuerzo. Porque entrenábamos lunes y viernes, que son los peores días, que gentilmente Independiente nos prestaba la cancha, que gracias a ellos podíamos entrenar dos veces por semana. Pero son días atípicos, que no podemos trabajar la intensidad. El martes y jueves entrenamos el cancha de tierra del club, donde tampoco se puede hacer mucho porque se cargan muscularmente las chicas. Y sin embargo ellas siempre están y eso nos hace más fuerte creo, porque sabemos que siempre tenemos que estar dando un plus para lograrlo.

Antes de llegar a esta definición, Monte estuvo a un paso de meterse en el Súper 8 de la Súper Liga Argentina, certamen que reunió a los 8 mejores equipos del país.

Tras ser segundo de la primera fase disputada en nuestra ciudad, se midió ante Universitario de Rosario, como visitante, ganando el primer partido por 3 a 1 y cayendo en el segundo por 4 a 1.

"Tuvimos una Súper Liga buena y vinimos un poco amargados porque se nos escapó al final pero hoy (por el domingo) sabíamos que no se nos podía escapar. Teníamos dos chances porque se lo habían ganado las chicas y hoy jugamos un partido muy bueno", entendió el DT oriundo de Henderson.

-¿Qué le dijiste a las chicas, qué sentis?

-Que nos faltó nuestro As de espadas que es Valentina (Fernández), que no pudo venir porque actuaba, y queríamos volver a Monte y llevarle el triunfo porque es una de las que siempre está. Estoy feliz por el esfuerzo que hicieron las chicas y el club; creo que nos merecíamos cerrar el año así. Tuvimos un recambio generacional muy grande a principio de año, nos mirábamos las caras y no nos conocíamos y terminar el Clausura así nos llena de orgullo. Esto lo construyeron todo las chicas, estoy orgulloso por ellas.

-Ricky, tenían un equipo con muchas jóvenes, ¿Te apoyaste en Gaby Ludueña, Caro y otras chicas con experiencia para ir en busca del objetivo?

-Sí. Nos quedamos con Gaby que es la más experimentada del club y Caro (Dichiara), Lara (Gentili), parecen grandes pero todavía son chicas o Mari (Larsen), que tiene 20 años y se transformó en una de las líderes. Se fue mucha gente que queremos mucho, Barbi a jugar al Metro, Mica que felizmente fue mamá, Dai también, Iari que se vino a Bahía para terminar de estudiar. Porque es un esfuerzo muy grande poder entrenar en Monte, a veces las chicas se toman una pausa.

En estos años hemos perdido muchas jugadoras y por ahí nos asustaba un poco este recambio generacional que nos da un promedio de 19 años. Al principio Caro lloraba en la pretemporada porque eran tan chiquitas las nuestras y no sabíamos que rumbo nos iba a tocar y cerrar de esta manera el torneo me parece fantástico. Hemos construido un grupo desde todos lados. Cerrar el año así es fantástico por todo lo que pasamos, sólo puedo felicitarlas porque hicieron un esfuerzo grandísimo.