Racing de Córdoba pretende a la figura de Olimpo y del Federal A

Aunque algunos medios de Córdoba aseguran que están avanzadas las gestiones entre Racing de Nueva Italia y Braian Guille, al club Olimpo, dueño del cien por ciento del pase del jugador, no llegó ninguna propuesta por el “Mago” olavarriense que suena en varios lados pero sigue siendo propiedad del aurinegro.

El 10 le confirmó a La Nueva. que “si, me llamó el ayudante de campo (Pedro Llorens, mano derecha del DT Carlos Bossio), pero quedó ahí. Me dijeron que estaban interesados en mi para reforzar el plantel que jugará la Primera Nacional, aunque no hablé con mis representantes ni con Alfredo (Dagna, presidente olimpiense)”.

Racing consiguió el único ascenso que estaba en juego en el Federal A, después de ganarle por penales la final a Villa Mitre, y volverá a las prácticas el próximo 5 de diciembre, parando para las fiestas de fin de año y reanudando la pretemporada el 5 de enero de 2023.

En Olimpo están dispuestos a escuchar ofertas por Braian, quien no hace mucho le reconocía a este medio que le gustaría “dar un salto de calidad hacia una categoría superior”, por lo que el modelo 2023 del entrenador Arnaldo Sialle sería sin Guille en la lista.

Todo está por verse, algunos aseguran que existieron contactos de algunos clubes del exterior, de acá cerca, pero en Olimpo creen que hasta que no termine el Mundial de Qatar y Dagna esté otra vez en Bahía, no van a avnzar con ciertos temas.