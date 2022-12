Cecilia Bolocco cuestionó a las mujeres que usan talle XXL y causó indignación en redes

La ex Miss Universo chilena Cecilia Bolocco realizaba una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para mostrarles a sus seguidores una nueva colección de cosméticos y de prendas, pero una frase generó polémica. Quien fue pareja del expresidente argentino Carlos Menem habló de los talles de sus prendas y cuestionó a quienes usan extra extra large (XXL).

Después de un repaso por sus nuevos maquillajes, Bolocco pasó a mostrar sus vestidos de lino, confeccionados en Italia, mientras la gente la miraba y también dejaba comentarios.

“Necesitamos ropa XXL”, escribió una de esas personas que interactuaba. Al leer este mensaje, la mujer se refirió al tema con polémicos comentarios: “Si ustedes creen que necesitan más talla, yo creo que lo que necesitan es comer menos, ¿ya? Se los digo con todo mi amor”. “Hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan tan tan grande no”. sostuvo Bolocco.

“Cuéntenles a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres entradas en carne, así que confiésenlo", expresó refiriéndose a los varones que miraban la transmisión. "Pero extra extra large, así tan tan tan grande, de repente no es sano, entonces no es bueno, ¿ya? Por eso se los digo y porque van a tener más éxito con los muchachos”, cerró la ex Miss Universo.

Debido al alcance de la polémica, Boloccó salió a pedir perdón por sus dichos. “Creo que la belleza sale del alma, no tiene nada que ver con tu cuerpo. Y si alguien lo malentendió y alguien se ofendió con lo que yo dije, les pido realmente y desde el corazón disculpas porque no fue mi intención”, aseveró la empresaria en CHV Noticias.

“Jamás sería mi intención herir, denostar o hacer sufrir a alguien, jamás, jamás. Yo procuro solo abrir mi boca para decir cosas positivas”, dijo en señal de arrepentimiento y cerró, durante un evento de la Fundación Care: “Soy orgullosa de la mujer chilena, inventé la frase ‘Belleza, 100% actitud’”.

Por otro lado, los medios de ese país informaron que los movimientos de diversidad corporal tomaron las disculpas y al mismo tiempo entendieron la actitud de Bolocco como algo que ayuda a la reflexión sobre estas cuestiones. (LN)