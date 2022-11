El líder de Revolución Federal habló tras su liberación y se consideró un preso político

Un fallo de la Cámara Federal porteña permitió ayer liberar a todos los integrantes de Revolución Federal que estaban detenidos por efectuar amenazas a políticos. Jonathan Morel, fundador de la agrupación, relató su experiencia de permanecer 12 días detenido y se consideró como un "preso político".

Según dijo, las pocas interacciones que tuvo con los guardias eran palabras "a favor de los reclamos que hago en la calle. Hasta se habló de que era preso político”.

En diálogo con AM550, el líder de la agrupación de ultraderecha expresó cómo se sintió en su paso por la celda. “Cuando estás preso te vas resignando y la poca dignidad que queda después de haber quedado esposado, la vas perdiendo en la estadía”.

Tanto Morel como su abogado, Nilo Medina, manifestaron que durante el proceso todas las pruebas fueron otorgadas por ellos mismos: “El proceso ha avanzado gracias a la colaboración de los imputados”, indicó Medina.

Morel junto a la guillotina que lleva a las marchas (foto: Anfibia)

“Si no era por lo que nosotros podíamos aportar, los único que tenían eran dos posteos de Instagram y un conversatorio de Twitter a los que podía acceder cualquiera. No hay investigación de nada, es una vergüenza”, sostuvo el imputado.

A su vez, Morel se refirió a las sospechas por los trabajos para Caputo habiendo aprendido carpintería por YouTube: “Tuve suerte, soy un excelente vendedor, y por eso es que me terminaron contratando. No existe vínculo con la causa del atentado”. Pese a sus explicaciones, manifestó que con la familia Caputo no volvió a tener contacto después del trabajo que hizo para ellos.

Acerca del atentado que sufrió la vicepresidenta hace dos meses en su casa en Recoleta, el fundado de la agrupación extremista sostuvo: “La gente no está concentrada en las jodas de Cristina, sino en cosas como la inseguridad y poder tener un plato de comida a la noche”.

Manifestación de Revolución Federal

Pero a pesar de que sigue manifestando su apoyo a las acciones contra el gobierno, señaló que a partir de su liberación se va a empezar a cuidar más con sus dichos: “Más allá de que comparto muchas de sus opiniones, es mejor que modere un poco sus expresiones”, dijo su abogado.

Aun así, dio a entender su enojo con los políticos y su forma de trabajar: “Están queriendo manejar la sociedad con miedo, porque si la gente se revela, se van mañana”.

Por último, y con relación a la marcha de las antorchas, el abogado de Morel explicó que lamenta que hayan sido vistas como una expresión de violencia, "pero no tenían más finalidad que llamar la atención”. (NA)