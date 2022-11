La Nueva. en el show de Liam Gallagher: rock, fútbol y nostalgia

Por Franco Pignol

El principio y el final del show estuvieron hilvanados por Oasis. Arranquemos por la conclusión: “Supersonic”, “Cigarrettes & Alcohol” y “Wanderwall” (dedicada al ex futbolista Sergio “Kun” Agüero) sonaron en ese orden antes de los bises. Por si le faltaba algo para comprar más corazones argentinos, la siguiente fue para Diego Armando Maradona.

El rock británico está vivo. Al menos en la nostalgia de la generación que vivió sus mejores años en los ’90 y principios del 2000.

Lo de Liam anoche fue sorprendente porque con un carrera que mantiene como solista hace años, sacando discos y proponiendo temas nuevos, pudo hacer su camino y convocar a una multitud, más allá de las canciones (inevitables y hermosas) de Oasis. Esto no fue un festival. Esto fue una fecha propia con entradas agotadas.

Además del menor de los Gallagher, la banda estuvo integrada por tres (sí, tres) guitarristas, un bajista, baterista, dos coristas y un tecladista. En el marco que cubría todo el set de sintetizadores, efectos y teclas se leía una frase clara: “Rock and Roll”.

Foto: Juliana Wainsztein/Silencio.com.ar

Las últimas dos canciones fueron una fiesta: "Live Forever” y el encantador de almas nostálgicas “Champagne Supernova”.

Como decíamos, al principio también sonó Oasis: nadie podía creer que el primer acorde era el de “Morning Glory” (del disco homónimo de 1995) para luegogo darle paso al tema que abre el álbum “Definitely Maybe” (1994), estamos hablando de “Rock ‘n Roll Star”.

Así Liam dio por tierra aquello de que no quiere hacer temas de su ex banda, cuando, en definitiva, sabe que un gran porcentaje de sus fans quieren escucharlos.

Claro que también hubo tiempo para sus discos solistas como “C’mon You Know” (“More power” y “Diamond in the Dark”) y “Why me? Why not” (“The River”).

Liam cumplió ampliamente las exceptivas rodeado por músicos de altísimo nivel. ¿Mañas? Todas: retó varias veces al operador de monitores y hasta detuvo un tema a la mitad para que venga a arreglarlo. No se molesta en disimularlo.

Es un personaje hermoso del rock and roll, que ya tiene 50 años pero aún mantiene viva algo de su rebeldía adolescente. Sus fans agradecidos.