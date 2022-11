Se juegan los cuatro partidos que completan la fecha de Primera

Cuatro encuentros correspondientes al torneo de Primera se disputarán, desde las 21, continuando con la décima fecha que comenzó anoche.

Los partidos programados para esta noche son Villa Mitre-San Lorenzo. Pueyrredón-Liniers, Bahiense del Norte-Sportivo Bahiense y Bahía Basket-Estrella.

Villa Mitre-San Lorenzo

Villa Mitre y San Lorenzo se cruzarán en el José Martínez, ambos con equipo completo, arbitraje de Mauro Reyes, Alejandro Vizcaíno y Mauro Guallan.

El tricolor viene de tres victorias consecutivas (de cuatro conseguidas en total) y el naranja ganó los últimos dos, por lo que este presente de ambos asoma como un atractivo encuentro.

Pueyrredón-Liniers

Pueyrredón y Liniers, que acumulan idéntica cantidad de triunfos y derrotas, se medirán en el Vicente Palermo, donde dirigirán Sebastián Arcas, Sebastián⁩ Giannino y Mariano Enrique.

El local cayó en sus últimos dos compromisos, retrocediendo en las posiciones, mientras que el Chivo viene ascendiendo, tras ganar tres de los últimos cuatro juegos.

Bahiense-Sportivo

Bahiense del Norte será local ante Sportivo Bahiense, contralor de Eduardo Ferreyra,⁩ Horacio Sedán⁩ y Juan Jaramillo.

El equipo que orienta Alejandro Navallo perdió en su último compromiso frente a Liniers, mientras que la visita ganó apenas un juego y hoy no contará con Augusto Meneses, quien viajó como jefe de equipo con la selección argentina que está disputando las ventanas clasificatorias al Mundial.

Bahía Basket-Estrella

Bahía Basket, en su regreso al Dow Center -donde oficiará de local al menos por lo que resta del año mientras refaccionan el Polideportivo Norte-, será local ante Estrella, dirigiendo Nicolás Larrasolo, Diego Kessler y Joaquín Irrazábal.

El local no pudo ganar hasta el momento -inclusive perdió los puntos por no presentación ante Estudiantes-, y hoy no contará con Martín Alvarez, quien sufrió un desgarro.

La visita, en tanto, sufrirá la baja de Franco Cardone (de viaje), está en duda Julián Horvath (con estado gripal) y la buena es el regreso de Nahuel Cámara, ausente en los últimos tres partidos.

Posiciones

1º) Napostá (9-1), 19

2º) Estudiantes (7-3), 17

2º) L.N. Alem (7-3), 17

4º) San Lorenzo (6-3), 15

5º) Liniers (5-4), 14

5º) Pueyrredón (5-4), 14

5°) Olimpo (4-6), 14

8º) Bahiense (4-5), 13

8º) Estrella (4-5), 13

8º) Villa Mitre (4-5), 13

11º) Sportivo (1-8), 10

12º) Bahía Basket (0-9), 8