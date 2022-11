Argentina juega su partido en Dominicana y el Che García también

Con la presencia en Argentina del tirador bahiense Lucio Redivo y el técnico Néstor García debutando en su segundo ciclo con República Dominicana, el seleccionado argentino de básquetbol será visitante, desde las 21, en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

El partido corresponde a la quinta y penúltima ventana de eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial 2023 de Filipinas, Indonesia y Japón.

La lupa estará puesta en el banco de suplentes del local, porque ahí se sentará el Che, quien estuvo al frente de la selección nacional hasta antes de la AmeriCup, cuando fue cortado y lo reemplazó Pablo Prigioni, consiguiendo el título en Brasil.

En esta oportunidad, Argentina jugará sus dos compromisos como visitante, enfrentando el domingo, en Nassau, a Bahamas, desde las 21.15.

El equipo argentino entrenó en Miami desde el domingo, y acumula 6 triunfos y 2 derrotas, en el tercer puesto en el Grupo E, el cual lidera Canadá (8-0), seguido por Venezuela (7-1).

Por su parte, República Dominicana se ubica cuarto, Panamá quinto (2-6) y Bahamas sexto, (también con 2-6).

Los tres primeros del grupo E y los tres primeros del grupo F, además del mejor cuarto, obtendrán su boleto para el Mundial 2023.

El plantel será totalmente diferente al que jugó la AmeriCup, porque no estarán los NBA Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro, ni los que juega en equipos que participa en la Euroliga: Gabriel Deck, Nicolás Laprovíttola y Luca Vildoza.

El plantel

Bases: Nicolás Aguirre (Flamengo, Brasil); Franco Baralle (Quimsa) y José Vildoza (Flamengo, Brasil).

Escoltas: Nicolás Brussino (Gran Canaria, España); Fernando Zurbriggen (Monbus Obradoiro, España) y Lucio Redivo (Casale Monferrato, Italia).

Aleros: Martín Cuello (Flamengo, Brasil) y Juan Pablo Vaulet (Baxi Manresa, España).

Ala-pivotes: Nicolás Romano (Instituto); Tomás Chapero (Ourense, España) y Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España).

Pivotes: Marcos Delía (BC Wolves, Lituania); Tayavek Gallizzi (Instituto) y Francisco Caffaro (Virginia Cavaliers, Estados Unidos).

El programa

Grupo E: hoy, a las 21, Dominicana vs. Argentina y a las 23.10, Canadá vs. Venezuela, en el Expo Centre, de Edmonton. Mañana viernes, a las 22, Bahamas vs. Panamá, en el Gimnasio Sir Kendal Isaacs, en Nassau.

Grupo F: mañana viernes, a las 18, Estados Unidos vs. Brasil, en el Entertainment & Sports Arena, de Washington; a las 21.10, Puerto Rico vs. Colombia, en Colesio Roberto Clemente, de San Juan y el sábado, a las 0.30, México vs. Uruguay, en el Auditorio Universitario de Chihuahua.