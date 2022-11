Mercado Municipal: "Gran parte de 2023 va a estar en obra", afirmó Marisco

A poco más de un mes de los allanamientos y del decreto comunal que determinaba la clausura preventiva del Mercado Municipal bahiense, el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco, aseguró que -aunque todavía se está en tratativas con algunos puesteros- el cierre del edificio está decidido y estimó que las obras de refacción probablemente se prolonguen durante todo 2023.

Además, confirmó que los futuros puestos serán puestos a licitación por cinco años y que los comerciantes que actualmente tienen un local en el edificio tendrán un plus en el scoring al momento de la compulsa. Sin embargo, no aclaró qué tan elevados serán los requerimientos futuros.

En diálogo con el programa Noticias en Compañía, que se emite por “LU2”, el funcionario bahiense reconoció también que las negociaciones para reubicar a los puesteros “avanzan bien” aunque aclaró que es necesario estudiar cada caso por separado.

“Estamos trabajando en cada caso particular: quien tenga un local en condiciones habilitado para irse, se mudará; el que no, no. Cada permisionario es una historia y una cuestión distinta”, manifestó.

Al respecto, manifestó que en esa cuestión se vienen dando “pasos cortos pero positivos, porque no queremos interrumpir ni menguar” la actividad comercial ni la fuente de ingresos de los comerciantes.

“La cuestión de fondo, que es el cierre del Mercado Municipal, está decidida. Las obras que vamos a llevar a cabo son de gran envergadura, por lo cual durante gran parte de 2023 estaremos en obra”, aseguró.

El titular del área de Gestión Urbana explicó que existe “un firme compromiso” para llevar a cabo “una mejora sustancial en cuanto a infraestructura y condiciones de seguridad e higiene” del edificio.

“Ya hay presupuestada una partida importante para obras de base, que serán las primeras que se ejecutarán; las estéticas vendrán después”, dijo.

En cuanto a las negociaciones, reconoció que “hay cuestiones burocráticas que las hacen más lentas de lo que debería ser”. En cuanto a las licitaciones, recordó que es un procedimiento que nunca se había llevado a cabo para otorgar los locales.

“Es decir, siempre hubo permisos precarios por un año; esto genera poca transparencia en el Mercado Municipal, pero también poca previsibilidad para aquel que tiene un local comercial. El no saber si de un año para otro se le va a renovar el permiso, genera también poca inversión de su parte”, explicó.

Semipeatonalización, subcentros y carritos

Marisco recordó que este lunes conocerán las ofertas para la semipeatonalización del eje Belgrano-Donado, una obra “que merece el microcentro”.

“Entendemos que esto potenciará el comercio y los espacios de cielo abierto. Nuestra idea es comenzar los trabajos después de las fiestas de fin de año, lo mismo que en la primera cuadra de Alsina”, dijo.

Este tipo de proyectos de revalorización, explicó, se extenderán a otros puntos de la ciudad.

“Queremos trabajar en los distintos subcentros que se han ido generando. Por ejemplo, en 14 de Julio las obras comenzarán en no más de un mes, y también ya tenemos listo el llamado a licitación para hacerlo en Villa Mitre”, aclaró.

Por último, el funcionario destacó que la apertura al público de los dos primeros locales de comidas en el Parque de Mayo “le cambió la fisonomía” al lugar, dándole una dinámica diaria que escapa a los fines de semana.

Además, reconoció que en el marco de una serie de obras que incluen mejoras dentro del espacio verde, se contempla también la refuncionalización de algunos sectores para crear un nuevo estacionamiento.

“Hoy tenemos cinco sectores, pero ante tamaña cantidad de gente, haría falta otro”, reconoció.