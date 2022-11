Luciano Castro, polémico: "Vivo en un país donde hay mucho caretaje"

En medio de la gira teatral con El divorcio, la comedia que protagoniza junto a Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte, Luciano Castro quedó envuelto en una polémica al comprar a la Argentina con Uruguay. En una entrevista con un medio del país vecino, el actor explicó los motivos que lo impulsaron a llevar la obra a Montevideo.

"Decidimos ir a Uruguay por lo compleja que es la plaza. No es un público que te va a regalar un aplauso porque sos el muchacho de la tele o porque le gustó una serie tuya. Es un púbico cerrado y exigente", señaló. Y amplió: "Nos encanta ir a Uruguay, es muy genuino, y yo vivo en un país donde hay mucho caretaje. Entonces cuando veo cosas genuinas, las celebro. Y prefiero que me digas que no te gusta lo mío a que que soy un fenómeno y, cuando me doy vuelta, me la das por la espalda. Por eso vamos".

Por otra parte, el actor reflexionó sobre su extensa carrera: "Creo que si me va bien un par de veces más, ya pongo en venta mi ego y me dedico a otra cosa. La suerte tiene que estar no te voy a mentir. O la oportunidad... Después empieza a jugar el acompañar la suerte, alimentar la oportunidad y que se transforme en algo más que eso. Es un equilibrio".

Lo cierto es que la obra que protagoniza bajo la dirección de Nelson Valente ya estuvo marcada por los escándalos incluso antes de su estreno. Cabe recordar que semanas atrás, luego de que se diera a conocer su desvinculación, Leticia Brédice contó que la echaron del elenco. #Yo no me fui de ningún lado, a mí me echaron. Si entrás en una compañía, el otro no tiene empatía, y el director dice en el segundo ensayo: ‘Leticia no quiero que vengas’. Entonces, yo no tengo que seguir", relató la ganadora del Martín Fierro a Mejor actriz protagónica, que fue reemplazada por Conte. (NA)