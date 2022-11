Agüero: "Gay es el intendente que mejores condiciones laborales le dio al empleado municipal"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, opinó que "Héctor Gay es el intendente que mejores condiciones laborales le dio a los empleados del Municipio".

"Pretendo, si como dice Gay que no se va a presentar para su reelección, que el próximo intendente me dé el 50% de lo que él nos dio a los trabajadores. Nunca en mi historia como empleado municipal hubo un intendente que nos dé lo que nos dio Héctor Gay", sostuvo en diálogo con Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play

"Hay cosas puntuales para destacar como el pase a planta al año de estar trabajando. Hoy tenemos estabilidad laboral y hay tres secretarías como Gestión Urbana, Gobierno y General que funcionan con buena dinámica ante los pedidos", sostuvo.

Sobre la paritaria que se abrirá el próximo 18 de noviembre sostuvo que "calculo que pediremos un 25%, aunque hay que ver los números finos. Ese es el deseo después tenemos que ver lo que ocurre en la realidad, pero esta gestión, salvo en pandemia, ha sido correcta en cuanto al sueldo de los empleados", opinó.

También se expresó sobre un pedido de informes presentado semanas atrás por el Frente de Todos en el Concejo Deliberante, en el cual le pedían a la comuna la cantidad de empleados y asesores municipales que prestaban servicios para la ciudad.

"Eso fue humo: nadie mejor que nosotros desde el sindicato sabemos cómo es la estructura de la comuna. No nos cayó bien esa situación porque los concejales del justicialismo tienen mi teléfono y podrían haber llamado", dijo.

"No nos cayó bien esa situación a nosotros porque en el trabajo del Concejo no nos metemos, sobre todos en mesas y observatorios como el de narcotráfico que no se reúne y es importante".

Agüero figuraba cuarto en la lista de concejales del Frente de Todos el año pasado y quedó afuera porque solo entraron 3. "Hace unas semanas me pidieron que asuma como primer suplente de Gisela Ghigliani y no quise ir, no iba a ir a jurar si no estaba trabajando para mis afiliados en esos momentos (por razones de salud)", contó.

"La cantidad de empleados que tiene la comuna es la ideal, hay otros municipios que tienen muchos más empleados sobre la cantidad de habitantes. En Bahía la situación es correcta y justa", afirmó.

Por otra parte se re refirió a la presunta falta de transparencia en la designación de Gustavo Carestía al frente del Hospital Municipal y cuestionó duramente a los concejales Gonzalo Velez (Juntos) y a Valeria Rodríguez (Avanza Libertad). "O no sabés o mentís y en este caso creo que (Rodríguez) hizo las dos"

Para finalizar dijo que el peronismo de cara a 2023 debe definir cuántos dirigentes hay con posibilidades: "No veo a más de 3 que dicen que quieren, Federico Susbielles, Marcelo Feliú y no descarto a Sebastián Mas, que está teniendo una llegada al Frente Renovador", dijo.