Dos figuras del hockey y una del rugby darán una clínica en Universitario

Una clínica con referentes del deporte amateur tendrá lugar el próximo jueves a las 18 en el club Universitario, en las instalaciones del complejo Héctor Gatica.

Los ex jugadores del seleccionado argentino de hockey Pedro Ibarra (además, ex capitán del seleccionado) y Matías Paredes, más el emblemático Serafín Dengra (ex jugador de Los Pumas).

Es gratuita y está dirigida a niños y niñas deportistas de 12 a 18 años, con desarrollo de las actividades en el campo de deportes de "Uni", en Córdoba y Lestonnac.

Los interesados deberán inscribirse en este formulario.

Se lleva a cabo en el marco de un convenio de reciprocidad de capacitaciones, charlas, clínicas e intercambio de delegaciones deportivas, que firmarán las secretarías de Deportes de la municipalidad y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En esta oportunidad se efectuará la firma del convenio y desde las 17.30 habrá una conferencia de prensa.