Return to Monkey Island ya tiene fecha de lanzamiento

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Hace algunos instantes tuvimos la suerte de poder confirmar la fecha de salida del nuevo título de Monkey Island, que es ni más ni menos que este mismo 8 de noviembre. Guybrush Threepwood está de regreso con una maravillosa aventura que promete poner a las aventuras gráficas nuevamente en el radar de los gamers, y este salto generacional a las últimas consolas no pasó desapercibido.

Esta tercera entrega que tiene al mismísimo Ron Gilbert detrás promete continuar las aventuras luego de The Secret of Monkey Island y Monkey Island 2: LeChuck's Revenge. No tenemos ninguna duda de que este título se va a encontrar entre los favoritos para estas fiestas para toda una generación que se crió con sus aventuras.