Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Con la pasión como bandera y la motivación intacta, Walter Fabi regresó del Mundial con dos títulos, una medalla plateada y un aviso: "Mientras pueda tirar una patada voy a tratar de seguir".

El bahiense consiguió esos logros en la disciplina Kick Boxing Sanda Kung Fu del certamen disputado en la Ciudad Deportiva Don Bosco en Aldo Bonzi, consiguiendo primer puesto y medalla dorada en Combate de Light Contact Olímpico, categoría Masters; medalla dorada y primer puesto en Formas Chinas y medalla de plata en pelea pautada por titulo en Light Contact Olímpico.

"Hace años que estoy compitiendo con menos frecuencia, por una cuestión de que a determinada edad el cuerpo tarda más en recuperarse. Trato de elegir los torneos para ir a los que más me gusta y ya no ir a tanto las categorías de contacto, sino la que son más con formas. Pero mientras pueda tirar una patada voy a tratar de seguir", contó Walter.

"Estoy conforme con mi actuación -agregó-, fue un viaje cansador. El ambiente estuvo muy lindo, un estadio espectacular. Fue una experiencia única, te la pasas sacando fotos y filmando porque nunca sabes cuando vas a estar en otro evento así", señaló.

Mientras sigue con su pasión, Walter encuentra en el atletismo su otro gran pasatiempo aunque admite que" no me llenaba tanto como cuando conocí este deporte, que me fascinó".

Además, mientras tanto, se encuentra rodando una película llamada "Tiempo de revancha", que se filma en Bahía y en la ciudades de 9 de Julio y Patricios y en la que actuará de villano.

"Si bien doy clases, entreno todos los días porque no se sabe cuando te va a picar el bichito de competir. Pero cuando ves el resultado y donde estás, te das cuenta que eso ya es ganar. La satisfacción ya la tenés en el momento que te subís a la balanza y te pesás", reconoció.

-¿Dónde seguís encontrando la motivación para seguir compitiendo y preparándote?

-En los chicos que empiezan y es algo que lo tengo yo dentro mío. Creo que es algo que les pasa a la mayoría de los deportistas, yo todavía no siento que sea el momento del retiro. Entreno cada día como si fuera el primer día, siempre trato de aprender cosas nuevas, tengo mis maestros que me apoyan y en la medida que pueda voy a seguir.

Esos maestros son Pamela Galdos y Víctor Hugo González de la cuidad de 9 de Julio y su preparador físico es Lucas Santarrosa.

-Imagino que al regresar de esos torneo, intentás de transmitir esa experiencia vivida.

-Sí, por supuesto. Cuando llegás después de una competencia te preguntan cómo te fue y quieren que le cuente todo. Siempre están preocupados de como estás, cómo llegaste, y eso te motiva mucho más a seguir. Cuando vuelvo, trato de traer toda esa experiencia y transmitírselas a todos en el gimnasio.