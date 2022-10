Ramiro Heinrich, como Napostá, están un poco más arriba que el resto

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

La adrenalina y la agitación del cuerpo fueron bastante evidentes en Ramiro Heinrich, ni bien Napostá selló el triunfo ante San Lorenzo del Sud (96-85) que lo dejó como único puntero e invicto del torneo de básquetbol de Primera.

“A veces pareciera que en estos partidos lo mejor es llegar palo a palo a los últimos cinco minutos y después sacar la diferencia, que sacar la diferencia primero. Porque (como en este último caso) no es que uno empieza a relajarse, sino que se juega más tranquilo, con el reloj. Ellos saben de remontadas, hace años que Claudio (Queti) consigue triunfos así sobre el final con sus equipos. Costó muchísimo, pero por momentos jugamos muy bien”, explicó Ramiro, jugador clave en Napostá no sólo por el volumen de juego que entregó (18 puntos+9 rebotes) sino por la cuota de oficio para aportar jugadas definitorias.

Leonel Alemañy dio 5 puntos importantes en el último cuarto.

San Lorenzo venía en remontada después de frenar a Estudiantes la fecha previa y anoche mostró ese envión en el arranque del partido. Escapó 10-0 en 2m10s con Ferrari imparable (totalizó 10 en el cuarto inicial) y buen acople de Joaquín Coria en la pintura y Alan García desde afuera. Lapso en el que Napostá falló los primeros cuatro tiros de cancha que intentó y perdió 2 pelotas, hasta que con dos libres Heinrich descongeló el “cero” y comenzó a dar impulso (8 en el 1C). Napostá cerró el parcial inicial con 7-20 en tiros de campo.

“La pelota no entraba y no arrancamos con la mejor concentración. Pero lo revertimos rápido. Fue un minuto veinte en el que nos hicieron ocho puntos me parece. Pero lo revertimos, terminamos igualados el cuarto en 21 y después sacamos una diferencia. Jugamos bastante bien por momentos, que es lo importante”, explicó “Rama”.

"La paso o no la paso", parece pensar Matute Martínez ante Lucho Fortelli. El de Napostá hizo 7-12 en triples.

El ingreso de Guido Muzi abrió otra vía de gol, aunque el mérito era todo de “Sanlo” cuya defensa en bloque cerraba los caminos al aro y forzaba al pasamanos por el perímetro hasta encontrar un pase extra y la esperada conversión de 3.

Los aciertos, pocos, llegaron en el 2C vía Gentili-Muzi-Matute Martínez. Entonces Napostá pudo emparejar y hasta pasar al frente (24-21, 30-28). Sin embargo persistía la estrategia de la visita: salida rápida tras rebote defensivo (Coria totalizó 15, con 10 atrás) para encontrar desarmada a la defensa local y buscar la falta. Y le salió: 8-4 en faltas en ese período.

Sebastián Branciforte (San Lorenzo) ante Mauro Zalguizuri (4) y Heinrich (14).

El panorama del equipo dirigido por Sebastián Aleksoski cambió en el tercero. “Sanlo”, tal vez sintiendo el desgaste (recordemos que abajo no contó con Lacana), mermó su movilidad defensiva y Napostá tuvo mayor presencia abajo con “Tony” Iturrioz (8). Se recuperó el ida-vuelta de la pelota hacia el perímetro porque, también, Heinrich absorbió defensas o las arrastró hacia abajo para descargar afuera. Y sobrevino el show de triples de Matute Martínez para distanciar a los suyos 70-55.

“Sabemos que los rivales se nos van a cerrar y van a apostar a veces a que tiremos de 3. Pero la venimos metiendo. Lo importante es tener buen tiro y lo tenemos. Los chicos vienen muy bien por suerte. Cuando se cierran, hay que aprovechar esas ventajas, tiros más cómodos y con mejor porcentaje”, dijo Heinrich.

Guido Muzzi (Napostá) se queda con el rebote pero asediado por Esteban Benedetti (izquierda) y Franco Ferrari.

Fue interesante ver cómo Napostá mostró esa capacidad de supervivencia en el cuarto inicial y también en los últimos 5m del final, cuando San Lorenzo recuperó energía y foco defensivo y creció adelante con Lucho Fortelli, hasta recortar a 92-85 a 42s. Serán varios los que van a ir por ese lado…

“Hoy nos toca estar arriba y tenemos que seguir por este camino. Sabemos que nos falta jugar contra rivales que no enfrentamos aún y que son difíciles. Nos faltan visitantías difíciles. Mientras tanto, estar cinco cero es muy bueno. Es mejor así, porque uno puede seguir mejorando cosas en la victoria, que es más agradable que en la derrota”, concluyó el experimentado ala-centro de 35 años y 2m03.