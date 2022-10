Los comerciantes aseguran que "nunca más apareció" la directora del Mercado Municipal: "La estamos esperando"

Los puesteros, que decidieron pasar la noche en el Mercado Municipal y abrir nuevamente sus puertas esta mañana, dialogaron con La Nueva. y explicaron su situación.

“Ayer fuimos a la conferencia de prensa y no pudimos decir absolutamente nada”, dijo Juan Pablo, el dueño de un local de especias.

Juan Pablo.

Y continuó explicando cómo transcurrió la jornada: “Luego Antonela Giglio mandó un WhatsApp diciendo que nos teníamos que presentar en Políticas Sociales pero no apareció, no estaba ahí”.

“La estamos esperando (Giglio), queremos que nos venga a dar alguna explicación”, manifestó.

“No quiero planes sociales. Quiero seguir trabajando, en este lugar y con toda mi familia, como lo hice toda mi vida”, continuó Juan Pablo.

Por su parte Paula, que trabaja en una pescadería, explicó cómo se fueron sucediendo los hechos: “El miércoles a la tarde aparecieron de golpe de Bromatología para control”.

Paula.

Y continuó: “Se pusieron a clausurar cámaras porque dijeron que no hay habilitación”. Sin embargo, aclaró que desde el Municipio les informaron en su momento que las cámaras debían estar en ese lugar donde se encontraban.

“Son muchas las mentiras que dicen”, entre ellas que “el Mercado se va a venir abajo y que no hay matafuegos. No es verdad, cada local tiene un matafuegos”, manifestó.

Asimismo, contó que los certificados con los que clausuraron algunos de los locales “se los quedaron ellos" y que nos comerciantes no han tenido acceso a los mismos.

“El contrato de alquiler lo firmamos todos hace tres meses y nunca nos dieron la copia”, también comentó.

Y advirtió que “esto claramente está orquestado porque hace rato quieren que nos vayamos de acá”.

Jorge, que tiene una despensa, también habló sobre su situación: “Toda la vida hace que estoy acá. No es fácil”.

“No fui a Políticas Sociales porque no necesito ningún plan, quiero trabajo. Toda mi vida lo hice, desde los 17 años”, manifestó. Y comentó que le envió un mensaje a Antonela Giglio y le preguntó por qué no era ella quién se acercaba a cerrar el Mercado.

Anoche se hizo presente en el lugar un escribano para constatar que las puertas estaban cerradas. Al respecto, Jorge dijo: “Ellos (el Municipio) no se animan a venir a ver que las puertas están cerradas y le pagan $ 80 mil a un escribano”.

“No apareció nadie –manifestó–. No conocemos a un funcionario que haya venido a decir lo que está pasando, que venga a hablar con nosotros”.

“Me parece bárbaro que si hay que arreglar cosas lo hagan”, explicó. Y agregó: “Pero que nos den tiempo o que lo hagan por sectores”.

Jorge.

“No pueden manejar la vida de la gente como si fuéramos cualquier cosa. Están haciendo lo que quieren con nosotros”, dijo, enojado.

Y concluyó destacando la solidaridad de las personas: “Es algo tremendo. Toda Bahía Blanca se está poniendo en contra de esto”.

"Estamos pidiendo que la directora venga a poner el cuerpo", dijo la abogada Rosón

La abogada María de los Ángeles Rosón, que representa a, al menos, 14 puesteros, acudió esta mañana al Mercado para reunirse con sus clientes. Calificó a la situación como una “emergencia” y comentó que acudirán a la Defensoría del Pueblo de la Provincia. “Entendemos que tiene que generar un canal de diálogo con el Municipio”, dijo.

Rosón, luego de manifestar su intención de trabajar de manera conjunta con el abogado Walter Larrea, también convocado por algunos comerciantes, remarcó que en una primera instancia se buscará concretar el diálogo con la comuna. “Si eso no funciona, veremos si estamos en condiciones de iniciar una acción judicial”.

Sobre el decreto firmado por el intendente Gay, que establece la clausura del Mercado Municipal, la abogada manifestó que “ese decreto no es más que la ratificación de la negligencia que ha llevado a cabo el Municipio en este tiempo. Desde el Municipio no se nos ha citado ni llamado ni notificado”.

En ese marco, Rosón cuestionó el accionar de Giglio: “Si había alguna cuestión que haga poner en peligro a la gente, a los permisionarios y a la gente que viene a comprar, durante todos estos años no hubo ninguna manifestación por parte de esa funcionaria”, señaló.

“Estamos pidiendo que venga la directora –continuó–. Yo la llamé por teléfono, le mandé un WhatsApp diciéndole quién soy, que quiero hablar con ella, y la directora no me contesta, no viene a poner el cuerpo. Puso el cuerpo para las negligencias, durante años, pero ahora no está poniendo el cuerpo delante de los comerciantes”.

“Acá tiene que quedar en claro que la responsabilidad del Municipio es que los comerciantes tengan cero perjuicio en sus ventas y además el perjuicio moral que les han causado. Porque este procedimiento tan intempestivo, que parecía una redada antidroga, a ellos le generó mucha angustia”, concluyó la abogada de los comerciantes.