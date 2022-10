Viaje alrededor de Ernesto: un libro que nació "de la pandemia y 46 años de imaginación"

"Viaje alrededor de Ernesto es el resultado del confinamiento por la pandemia y cuarenta y seis años de imaginación", contó el bahiense Jorge Sahores en referencia a su libro, que lo presentará mañana en la Feria Internacional del Libro en la ciudad.

El encuentro será para todo público a las 19 horas en Casa Coleman (Av. Alem 41).

"En primer lugar, quise contar una historia que me gustaría leer, que me pareciera divertida y entretenida, pero sobre todo, quise contar una historia que al cerrar el libro deje en el lector la sensación de haber viajado con el personaje. Que sienta que esa lectura le sumó algo a su vida, en la manera de diversión, emoción, o impulso a la reflexión", contó Jorge en diálogo con La Nueva. acerca del por qué de su primer libro.

Y agregó: "No creo que la literatura necesariamente deba tener un fin, pero es bueno cuando ocurre. Creo que los libros no tienen edades, solo gustan o no. Viaje alrededor de Ernesto tiene la etiqueta de juvenil porque hay que colocarlo en algún estante, pero lo puede leer un adulto y engancharse. De hecho, varias temáticas tratadas, como identidad sexual y familias ensambladas, están más naturalizadas por los jóvenes que los adultos. En cierta forma, el libro puede funcionar como un puente entre ambos".

Viaje alrededor de Ernesto

"Es un paseo por los pensamientos de Ernesto (de hecho está narrado en primera persona), un adolescente que aun no define su sexualidad y carga con el trauma de una mancha de nacimiento en su cara. Ernesto nunca conoció a su padre. De buenas a primeras, la mamá le presenta a su novio y le dice que van a vivir juntos. De ahí en más, todo su mundo colapsa. Retrata con humor situaciones que parecen mínimas y a los ojos del protagonista resultan inmensas (y lo son)".

Jorge expresó su emoción por encontrarse con "viejos y nuevos amigos, y de tener la oportunidad de hacer llegar a Ernesto y su mundo a más personas. Me siento muy orgulloso de ser parte de esta Feria del libro, algo muy necesario y merecido para la ciudad y la zona".

Jorge Sahores, nació en Bahía Blanca en 1976 y vive en Buenos Aires. Desde hace muchos años trabaja como redactor y corrector para medios digitales. Se considera un lector ávido de diversos géneros.

"La pandemia por COVID-19 propició mi relación con la literatura por primera vez desde el papel de escritor", concluyó.



La Feria Internacional del Libro, que comienza mañana 6 de octubre hasta el 9, será en el Teatro Municipal, con stands en los distintos pisos y también al aire libre.

Las novedades y el programa de actividades se pueden buscar en el Instagram de la Feria: @Fil_BahiaBlanca.