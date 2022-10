Siguen las estafas con alquileres en Sierra de la Ventana

Se conoció en las últimas horas un nuevo caso de una vecina de nuestra ciudad que resultó víctima de una estafa con el alquiler temporario de una cabaña en Sierra de la Ventana.

El fin de semana La Nueva. publicó un informe en el que se indicaba la preocupación por este tipo de delitos y la sucesión de hechos ocurridos en los últimos meses.

La maniobra utilizada consiste en la publicación de un aviso -generalmente en la red social Facebook- ofreciendo una supuesta propiedad, la captación de un interesado y el pedido de dinero a modo de seña, para finalmente, luego de recibir la transferencia del dinero, cortar la comunicación con el interesado.

Esta situación alertó a los responsables de sitios habilitados oficialmente o locadores reales, quienes formaron grupos para alertar sobre el tema, visibilizar los casos y brindar ofertas confiables.

En este sentido, fuentes consultadas señalaron que una persona que aparentemente utiliza perfiles bajo el nombre de Laura o Gabriela Palavecino (se ignora si es su verdadera identidad) podría estar relacionada con varios hechos de este tipo.

Víctima de esta maniobra resultó en las últimas horas una bahiense, cuando pretendió alquilar una propiedad presuntamente ubicada en Rafael Obligado y Discepol.

"Pretendíamos alquilar por el fin de semana y buscamos por Facebook diferentes opciones, aunque esa nos llamó la atención porque el egreso el día domingo era en horas de la tarde. Contacté a esta mujer, me dijo que tenía disponibilidad y me pasó un CBU de la supuesta contadora. Cuando hice la transferencia me apareció asociado un CUIL que era de alguien muy joven", describió la damnificada.

La mujer describió que sin sospechar de lo que estaba sucediendo realizó una transferencia de 8 mil pesos.

Agregó que "la mujer siempre se manejó por el messenger y no me brindó un contacto telefónico, a pesar de que se lo solicité. Un día antes de viajar, y luego de varios mensajes sin respuesta, me contestó y me dijo que cuando llegara la contactara para coordinar

"Algo nos hacía dudar, entonces mi marido le escribió por otro face preguntando por la cabaña y esta persona le dijo que la tenia disponible. Empezamos a averiguar y vimos un grupo de Sierra donde los mismos vecinos hacen un listado de los perfiles truchos que han estafado gente y en ese aviso encontramos el nombre de esta mujer", siguió diciendo.

Una situación similar, había relatado Rocío, cuando resultaron damnificados sus padres.

"Buscaron por Facebook, pero no manejan mucho las redes sociales. Se comunicaron con una mujer que dijo que se llamaba Gabriela. Les indicó dónde estaba la cabaña y hasta les pasó fotos. Les dio un número para comunicarse y por teléfono acordaron con un hombre que supuestamente era quien la alquilaba”.

Indicó que transfirieron 9 mil pesos a modo de seña, pero “cuando llegaron a la cabaña le escribieron un mensaje y la mujer les contestó 'disculpá', para luego bloquearlos de todos lados”.

“Hicieron la denuncia y les dijeron que le pasó a un montón de gente. Fue una amargura, porque viajás unos días para distraerte y te encontrás con que te estafan”, agregó.

El titular de la Policía Comunal de Tornquist, comisario inspector Jorge Maffioli, describió que están investigando 4 denuncias en el último tiempo.

“La modalidad consiste en realizar una publicación en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, utilizando fotografías de cabañas que no existen. Pasan el número de una cuenta para depositar la seña y, cuando la gente, llega toma conocimiento de la estafa”, describió.

Refirió que los casos que están investigando se dieron en el paso de los últimos 45 días.

“La investigación va avanzando. Hay nombres y números coincidentes", agregó.