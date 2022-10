Alertan sobre nuevas estafas con alquileres en lugares turísticos

layout="fixed-height">

Audionota: Gino Mondino

La ilusión del descanso, tanto en las sierras como en el mar, puede desvanecerse en un segundo.

Ese viaje deseado se convierte, inesperadamente, en frustración y angustia al descubrir que se trató de un engaño.

Pese a que es una modalidad utilizada por los delincuentes desde hace tiempo, se repiten los casos de personas estafadas con alquileres temporarios en Sierra de la Ventana o Monte Hermoso.

La Policía y la Justicia investigan varios hechos ocurridos en los últimos meses, algunos de los cuales habrían sido llevados adelante por las mismas personas.

La maniobra utilizada consiste en la publicación de un aviso -generalmente en la red social Facebook- ofreciendo una supuesta propiedad, la captación de un interesado y el pedido de dinero a modo de seña, para finalmente, luego de recibir la transferencia del dinero, cortar la comunicación con el interesado.

Esta situación alertó a los responsables de sitios habilitados oficialmente o locadores reales, quienes formaron grupos para alertar sobre el tema, visibilizar los casos y brindar ofertas confiables.

Incluso, en uno de ellos, donde se congregan personas de la comarca serrana, se expuso un listado de los nombres o perfiles que utilizaron los delincuentes para estafar a las víctimas.

Primavera frustrada

Camila fue víctima en los últimos días de un hecho de estas características, cuando procuraba alquilar una propiedad para disfrutar la Fiesta Nacional de la Primavera en Monte Hermoso.

“Estaba buscando un alquiler, vi una publicación en Facebook donde esta persona había realizado un comentario y la contacté. Le mandé un mensaje, pero no presté atención que era de Buenos Aires”, comentó a La Nueva.

El impostor, según describió, le envió fotos de la supuesta casa que tenía en alquiler y le requirió una transferencia por la mitad del costo.

“Le confirmé la reserva y me pasó el nombre de quien me dijo que era la esposa. Al otro día me volvió a escribir, diciendo que había una familia que quería la casa el fin de semana y que estaba dispuesta a pagar la estadía completa de manera inmediata. Me dijo que si le entregaba todo me quedaba para mí. Me decía que tenía mucha demanda y por eso se tenía que asegurarse de recibir toda la plata”.

La joven, que fue defraudada en 17 mil pesos, señaló que el hombre le indicó que en caso de no estar de acuerdo le devolvía la seña ya realizada, por lo que no desconfió.

“Le giré el resto a una cuenta a nombre de una mujer y le pedí un comprobante de que había realizado el pago total. Me dijo que en un rato me lo enviaba, pero a partir de ahí nunca más contestaron mis mensajes y me bloquearon”.

Arribo y desencanto

La Justicia está investigando a una mujer sospechada de llevar adelante distintos hechos bajo esta modalidad en Sierra de la Ventana.

“Dice tener varios complejos de cabañas y pide un depósito, entonces te da un CBU y brinda una ubicación, que es en la esquina de mi casa. La gente viene y se encuentra con que no hay nadie y que es una propiedad que no se alquila”, comentó Gabriel, quien es titular de un complejo de cabañas en la comarca.

“El problema de mucha gente de afuera es que confía en una persona que no conocen, le depositan el dinero y cuando llegan se encuentran con que fueron estafados”, sostuvo.

Mencionó además que “la recomendación es que la gente ingrese en el portal de Turismo de la Municipalidad, donde figuran los complejos habilitados y los contactos. Hay que observar que el teléfono sea local, el perfil de las personas o de dónde son, entre otras cosas”.

“Nadie te va a cobrar 3.500 o 4.000 mil pesos una cabaña, porque los precios van de 8 mil para arriba. Roban perfiles de complejos locales para utilizarlos. A todos les digo que hagan la denuncia. La gente perdió la plata y también nos causa bronca a nosotros, porque perdés turismo y alguno puede llegar a pensar que Sierra no es seguro, pero el mayor problema radica en depositar la confianza en alguien que no se conoce”.

Un caso similar sufrió recientemente un matrimonio de nuestra ciudad, quien al llegar a la localidad serrana descubrió que habían sido estafados.

“Mis padres buscaron por Facebook, pero no manejan mucho las redes sociales. Se comunicaron con una mujer que dijo que se llamaba Gabriela. Les indicó dónde estaba la cabaña y hasta les pasó fotos. Les dio un número para comunicarse y por teléfono acordaron con un hombre que supuestamente era quien la alquilaba”, relató Rocío.

Indicó que sus padres transfirieron 9 mil pesos a modo de seña, pero “cuando llegaron a la cabaña le escribieron un mensaje y la mujer les contestó 'disculpá', para luego bloquearlos de todos lados”.

“Hicieron la denuncia y les dijeron que le pasó a un montón de gente. Fue una amargura, porque viajás unos días para distraerte y te encontrás con que te estafan”, agregó.

El titular de la Policía Comunal de Tornquist, comisario inspector Jorge Maffioli, describió que están investigando 4 denuncias en el último tiempo.

“La modalidad consiste en realizar una publicación en redes sociales, fundamentalmente en Facebook, utilizando fotografías de cabañas que no existen. Pasan el número de una cuenta para depositar la seña y, cuando la gente, llega toma conocimiento de la estafa”, describió.

Refirió que los casos que están investigando se dieron en el paso de los últimos 45 días.

“La investigación va avanzando y estaría relacionada gente del centro de la provincia de Buenos Aires”.

Hay nombres y números coincidentes, agregó.

A modo de consejo, el comisario destacó la necesidad de consultar los sitios web de la comuna antes de concretar un alquiler.

Algunos consejos útiles para tener en cuenta

Consulta. Es aconsejable recabar información sobre los lugares de alojamiento en los sitios web de las comunas. En el caso de nuestra región, www.sierrasdelaventana.tur.ar y www. montehermoso.gov.ar.

Otra vía. Una importante cantidad de propietarios se han reunido desde hace un tiempo en perfiles de Facebook donde se ofrecen alquileres para las distintas plazas, con el objetivo de cooperar en la transparencia y combatir a los delincuentes digitales.

El valor. "Cuando uno se encuentra con precios irrisorios deben tomarlos con mucho cuidado. Esta es una de las bases con la que se manejan los delincuentes. La gente se tienta con un valor muy bajo", señaló una fuente consultada.