Agresión al árbitro Juan Cruz Schernenco: "Espero que jueguen un año a puertas cerradas"

El árbitro Juan Cruz Schernenco fue agredido por un simpatizante de Whitense, ayer al finalizar el partido de Sub 23, donde los portuarios recibían a Barracas y terminaron perdiendo por un punto.

El Colegio de Árbitros sacó un comunicado, repudiando este hecho.

"Desde el Colegio repudiamos los sucesos de violencia verbal y física, contra uno de nuestros compañeros durante la disputa de un encuentro de categorías formativas en el club Whitense. Es nuestro más firme deseo el desarrollo de nuestra actividad, el deporte y la vida en sociedad sin violencia, por lo cual exigimos las medidas ejemplificadoras para los responsables", señala el mismo.

El propio Schernenco (hijo de Néstor, uno de los históricos que también arbitra), le contó a "La Nueva." cómo se desencadenó el hecho, tras sancionar una falta en el último segundo, que le dio la posibilidad a la visita de ganar el partido.

"Cuando finalizó el partido, junto con mi compañero (Alberto Arlenghi) nos paramos en el círculo central de la cancha, un simpatizante del equipo local ingresó gritando, por la esquina donde está la cantina. Ahí mismo me tironeó de la camiseta, mi compañero me lo sacó de encima y me fui a la mesa de control", contó Schernenco.

Mientras controlaba la planilla oficial, según manifestó, el simpatizante insistió: "'Pendejo de mierda, te voy a esperar afuera y te voy a cagar a palos', hasta que en un momento me dio vuelta, me agarró de la camiseta y del cuello, y me empezó a tirar piñas".

En medio de la lamentable situación, Arlenghi intentó ayudar a su compañero.

"En un momento medio que me lo saqué de encima y Beto me ayudó, hasta que se fue, diciendo de todo", agregó.

"Lo que más bronca nos dio a nosotros y al propio Colegio, es que, en medio del típico tumulto, ningún dirigente ni cuerpo técnico saltó a frenarlo, para evitar la situación. Nos sentimos totalmente desprotegidos. Pasaron un par de minutos y estuvimos hablando con un dirigente, que nos llevó al quincho del club. Después fuimos a hacer la denuncia a la comisaría", relató.

Naturalmente, el joven árbitro está desencantado.

"La verdad que venía motivado, dirigiendo Primera, Segunda, estuve en el torneo Provincial U13 en Viedma, como recibiendo pequeños premios, y esto te genera mucha impotencia", admitió.

De acuerdo con lo manifestado por el propio árbitro, los próximos pasos serán presentar el informe ante la Asociación Bahiense, adjuntando la denuncia.

Y comparó la situación con otro hecho de violencia.

"Fue lo contrario a lo que pasó con Paulete y él estuvo un año y medio sin dirigir. No me importa la sanción económica, sí espero, como mínimo, que Whitense juegue un año a puertas cerradas", dijo.