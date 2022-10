Bochas: Bahía Blanca se consagró tricampeón Provincial en San Nicolás

"Este título es para mi familia y para Rubén Trellini, que no estuvo presente pero siempre lo tenemos presente. Le tocó a Walter (Lhanda) y también fue muy lindo compartir este momento con él y con todos mis compañeros".

Daniel Vitozzi, el capitán del equipo, volvió a ser parte importante en este tricampeonato obtenido por Bahía Blanca, en tercetos, a nivel provincial.

"Es mi tercer torneo consecutivo, aunque ya tuve una racha de 4 títulos seguidos y ahora son siete en total en poco más de diez años. Siempre con distintos compañeros y grupos muy lindos. Quiero agradecerle a la Asociación Bahiense y a quienes están a mi lado todos los días, como mis hijos y mi esposa", aseveró Vitozzi.

En San Nicolás, el seleccionado A bahiense venció en la final a Tres Arroyos por 15 a 4, por lo que tendrá gran parte del plantel para representar a Provincia en el Nacional de San Luis.

Dante Núñez, Cristian Zapata y Danilo Escobar completaron el trío.

"Que lindo volver después de 20 años y representar a Bahía Blanca en un torneo de la Provincia de Buenos Aires. Es algo que te da más fuerza para seguir adelante; seguramente es mi camino, marcado por una estrellita diferente (risas)", sostuvo, por su parte, Cristian Zapata.

El combinado A de Bahía venció en semifinales al B, compuesto por Lázaro Levriero, Pablo Spurio, Juan Pablo Urra y Fabián Tolosa, con Rodrigo Catini en la dirección técnica.

"Una campaña notable. Los dos combinados de Bahía dieron una exhibición de bochas. Muy contento con el grupo humano de ambos planteles y agradecido a los organziadores del torneo", dijo Rodrigo Catini.

También hizo una mención el presidente de la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

"Le mando un fuerte abrazo a Rubén (Trellini) y le quiero decir que seguirá siendo el DT de Provincia. Lo esperamos con los brazos abiertos. Bahía es un justo campeón porque tiene jugadores de jerarquía, pero también debo felicitar a Tres Arroyos, que sigue demostrando su crecimiento", señaló José Gianolli.

En la liga local

Olimpia vs La Armonía, Barrio Hospital vs Velocidad, 9 de Julio vs Talleres y Almafuerte vs Alem jugarán mañana el primer partido de la serie de tres que clasificará al cuadrangular final del certamen de tercetos.

Los primeros inician mañana, desde las 20.45, en su cancha, en tanto que el miércoles se invierte la localía y de ser necesario un tercer partido el mismo irá el viernes.