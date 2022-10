Ahora el río Negro

Si bien es un paso primario, una aproximación, no deja de ser importante la decisión del gobierno bonaerense de gestionar un acuerdo que permita, luego de años de postergación, sacar provecho de las aguas del río Negro.

No es novedad el potencial que tanto el río Negro como el río Colorado tienen para toda la región, tanto en cuestiones relacionadas con su uso agropecuario como industrial y de consumo humano.

Sin embargo, al no ponerse de acuerdo las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires sobre qué porcentaje de caudal le correspondería a cada una ha dilatado todo tipo de emprendimiento relacionado con el aprovechamiento de ese cauce de agua.

Como sucede con todos los cursos de agua, incluido, por caso, el arroyo Napostá, cada día miles de metros cúbicos de agua desembocan en el mar sin que se saque provecho alguno del líquido.

En el caso del río Negro, se pierden unos 650 m³ por segundo de agua de excelente calidad. Ahora se busca consensuar que de esa cantidad, el 25% sea asignado a la provincia de Buenos Aires.

De confirmarse el acuerdo por parte de los gobernadores de cada provincia, se aseguró que ya está resuelta la parte técnica, es decir las obras necesarias para transportar el líquido.

Queda por definir como se repartirá el caudal que corresponde a nuestra provincia entre los municipios de Villarino, Patagones y Bahía Blanca.

No será una obra simple de concretar, se necesitará seguramente financiamiento externo, habrá que disponer de un adecuado proyecto y esperar que la economía del país mejore. Pero no deja de ser alentador que no ya sea un desacuerdo en cómo repartir el agua el escollo que desde hace años impide sacar provecho de este recurso de excelencia.