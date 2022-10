En Bahía, agrupaciones de izquierda piden que el bono de $ 45 mil sea para todos

Organizaciones de izquierda se movilizaron esta mañana en adhesión al reclamo de la Unidad Piquetera a nivel nacional que pide que "el bono lo cobren todas las personas que no tengan ingresos mayores a la canasta básica".

La convocatoria se da en el marco de un crecimiento de la pobreza e indigencia en el país. Tuvo lugar frente al Anses de calle Brown y estuvieron presentes alrededor de 100 vecinos, entre ellos el referente del Polo Obrero en Bahía Blanca, Néstor Conte.

Según la Anses, solo un tercio de los bahienses que se acercó a las oficinas está en condiciones de recibir el Refuerzo Alimentario de $ 45 mil anunciado por el gobierno nacional.

En este marco, Conte sostuvo que "la gran mayoría de los jubilados, trabajadores y desocupados, que están en la pobreza y en la indigencia, no van a percibir la ayuda que da el Gobierno”.

Y agregó: "Este Gobierno dijo que iba a llenar la heladera y a terminar con el hambre y lo único que está haciendo es agudizar la miseria, la pobreza y la desesperación de vastos sectores sociales”.

El referente del Polo Obrero local invitó a los ocupados, desocupados y jubilados a unirse en "una gran lucha para acabar con esta política de miseria".

El bono, cuya primera parte de $ 22.500 comenzará a cobrarse el 14 de noviembre, está destinado a personas de entre 18 a 64 años que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad y que no cuentan con ningún tipo de ingreso ni cobran prestación, asignación o programa social del Estado nacional, provincial o municipal.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar. No deben registrar compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, ni contar con obra social o prepaga.

En este sentido, vecinos de la ciudad brindaron su testimonio luego de ser rechazados a la hora de querer acceder a la ayuda social.

“A mi me lo negaron porque hace poquito falleció mi padre y heredé su casa –contó Verónica–. Vine a Anses a ver si me lo daban pero me dijeron que no porque tengo una propiedad a mi nombre”.

Por su parte Elsa, dijo que le rechazaron la ayuda por contar con obra social: “Es para mi hijo porque tiene un diagnóstico de hiperactividad. Está en tratamiento médico con neurólogo, psicólogos y psicopedagoga”.

“Yo vivo con mi mamá y ella tiene la Asignación Universal por Hijo y como no hizo el cambio de domicilio no me permitieron cobrarlo”, explicó Daniel, que también remarcó que no puede cobrar el Plan Progresar porque no es compatible con el lugar donde vive.

Por último Andrea, no pudo obtener el bono por contar con la garrafa social: “Me la dan una sola vez al mes porque no tenemos gas en el barrio”, manifestó.