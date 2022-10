Para esta bailarina, cada cual tiene su mambo en Bahía Blanca

Por Franco Pignol

Estudió desde chiquita varios tipos de danzas. Al principio, cuando tenía unos 7 u 8 años se inclinó por el tango, a tal punto que siempre se acuerda de cuando bailaba “Taquito militar”. Pero su sed de conocimientos la llevaron a seguir explorando hasta que hubo un ritmo cubano que conquistó su corazón: el mambo.

Años más tarde conseguiría un logro increíble: la obtención del campeonato Mundial de mambo en categoría grupos en Puerto Rico.

Actualmente es la cara visible de la compañía Soul Mambo, grupo que tiene una sede en Viedma y otra en nuestra ciudad. Juntos festejarán el cierre de año este sábado 5 de noviembre, desde las 21.30, en La Fisa (Camino Sesquicentenario, kilómetro 9).

Será una tremenda fiesta a la que podrá asistir toda la ciudad y la región, en donde habrán muestras de los bailarines, luego el tremendo show en vivo de La Descarga, integrada por el talentoso percusionista bahiense Tano Martelli (Cadillacs, Dancing Mood) y finalizarán con un baile social hasta la madrugada. Entradas se consiguen al 291 4273366 ó al 11 66908119.

“Cuando bailo me pasa de todo. Pero también me llena el alma ver a alguien bailar y cumplir sus objetivos. Desde que le salga un paso hasta ganar un campeonato o que le salga bien una coreo o llegar a su primer vestuario. Me hace acordar a cuando me pasó a mi, entonces es como que hago una proyección en eso”, cuenta.

—¿Qué canción es la que más te gusta bailar?

—“Linda Teresa”, de Bobby Valentín, es uno de mis preferidos. Me siento muy cómoda.

—¿Si tenés que elegir entre tango y mambo con cuál te quedas?

—El tango me encanta también, pero en el mambo encontré el lugar en donde me puedo expresar al mil por ciento.