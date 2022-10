Jimena Barón confirmó a quién le dedicó su última canción

"¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga la que -tanto me quería- me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón. Por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", dice el estribillo de La araña, el último tema de Jimena Barón. Y con los antecedentes de la actriz y cantante, que suele componer basándose en sus experiencias, una duda se instaló entre sus fanáticos: ¿Está dedicada a Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo?

Luego de días de especulaciones, "La Cobra" confirmó lo que muchos ya daban por sentado. "La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición. Estuve mal mucho tiempo. Esto, si sale, es porque estoy planteada desde otro lugar", explicó en diálogo con Alejandro Castelo para LAM.

Aunque no dio nombres, recordó una entrevista en la que hizo mención al romance entre Gianinna y Osvaldo: "El único momento en el que hablé del tema fue con Ángel (de Brito), y dije hasta ahí. Fue difícil para mí, después cuando la hice canción es porque hubo un trabajo en el medio, hice terapia. Era un tema muy importante y muy pesado".

Además, reconoció que canciones como La Tonta y La Cobra, en las que también plasmó sus vivencias junto a al exfutbolista, despiertan la empatía de su público: "Siempre fui consciente que mi gancho era mi verdad. Mi análisis fue que me creyeron. Cantar y contar es lo mismo para mí, y eso hacía que tenga sentido o no ser cantante".

Si bien el conflicto con Gianinna fue en 2015, Jimena esperó hasta ahora para lanzar la canción porque antes no hubiera podido. "No me lo hubiera bancado. Realmente estoy plantada en otro lugar", explicó. Y expuso el mensaje que quiere difundir: "Te puede gustar o no, pero creo que soy bandera de que hay que seguir adelante. Mi viejo que se tomó el palo de chica y murió horrendamente. El papá de mi hijo que de repente un día se fue. Mi amiga. La canción tenía razón de ser en que pase lo que pase, te parás y seguís adelante. Como una mujer fuerte".