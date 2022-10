Susbielles cruzó a Moirano: "Hay que tuitear menos y trabajar más"

El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y referente del Frente de Todos en el plano local, Federico Susbielles, salió al cruce de las declaraciones de la senadora provincial Nidia Moirano (JxC), afirmando que hay que “hay que tuitear menos y trabajar más”.

El funcionario manifestó también que “ninguna obra se ha parado” y afirmó que la semana que viene comenzarán a ejecutarse proyectos muy esperados en la ciudad.

De este modo, el referente justicialista le contestó a una de las posibles precandidatas a intendenta bahiense, quien había pedido que el gobernador Axel “Kicillof explique por qué están paralizadas las obras de agua en Bahía Blanca”.

Como respuesta, Susbielles dijo que él está en condiciones de mostrar qué hizo para que se ejecuten las obras de provisión de agua para la ciudad.

“Hay que tuitear menos y trabajar más. Desde que comenzó la gestión de este gobernador, converse con él y comprometió inversiones reales para Bahía. A principios de semana estuve en una reunión muy importante, que tiene que ver con una provisión alternativa de agua desde el río Negro para la ciudad, en base a un trabajo que se viene haciendo al respecto”, explicó por LU2.

Además, remarcó que es necesario tener “memoria” de lo ocurrido durante el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Entre 2015 y 2019 nos tocó un gobierno que prometió que en cuatro años se terminaba la problemática del agua en Bahía Blanca, y no hizo ninguna obra: anunció la construcción del acueducto del río Colorado, que no está y se desvió el crédito hacia el Conurbano, o construyó una planta depuradora que hoy no funciona”, enumeró.

Además, anunció que la semana que viene comenzará a ejecutarse el proyecto de Circunvalación Norte en la ciudad, además de la instalación de cañerías de ABSA y el recambio del acueducto desde el dique Paso de las Piedras.

En ese sentido, sostuvo que “lo importante es tener un gobernador que licitó las obras, que tienen presupuesto y que hoy están comenzando”.

“No hay que especular. Está claro que aún queda trabajo por hacer y este gobernador va a solucionar un tema que viene hace varias décadas en la ciudad”, sostuvo.