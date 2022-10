“La ovación de los hinchas me hizo temblar hasta las uñas; fue lindísimo”

Por Sergio Daniel Peyssé / peche1503@hotmail.com

“En estas instancias la adrenalina se multiplica y te aparecen sensaciones de todo tipo, pero no hay que pasarse de rosca porque en un descuido te podés quedar afuera. Creo que ante Sansinena fuimos muy superiores y es justo que sigamos en carrera por el ascenso”.

Más allá de hacer sentir tranquilos a todos con sus descollantes actuaciones en el arco de Olimpo, el sábado, tras el 1-0 frente a Sansinena, Guido Villar dejó el césped del Carminatti bajo un contagioso y emocionante “Olé, olé, olé, olé, Guido, Guido...”.

El 1 de los récords apoyó su mano derecha en el corazón y con la izquierda retribuyó la ovación: “cuando empezaron a corear mi nombre me tembló el cuerpo, no te puedo mentir”, señaló el de Villa Rosas antes de meterse de lleno en lo que fue el triunfo aurinegro.

“Ganamos bien, pero era un partido para liquidar en el primer tiempo. En el segundo no fuimos tan insistentes y, quieras o no, terminamos sufriendo, que es algo a lo que estamos acostumbrados, porque sino sufrimos no somos nosotros”, indicó con conocimiento de causa.

El abrazo con mamá Diana fue inevitable antes de que Guido le comente: “el reconomiento de la gente fue parecido a cuando volví de la lesión (en mayo de 2018 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda); la gente se hizo escuchar, de eso no me olvido, por eso gestos como estos los voy a agradecer de por vida. Sin el aliento de sus seguidores, Olimpo no tendría la fuerza espiritual que viene demostrando encuentro tras encuentro, de eso estamos convencidos”.

--Algunos afirman: Guido se adelantó en el penal que le atajó a Juan Amieva. A esta altura mucho no te importa, ¿o sí?

--¿El árbitro lo hizo patear otra vez? No, entonces listo, ya está. La pelota venía muy esquinada y me tuve que estirar bastante para manotearla, pero son momentos, es un flash, el hecho de tirarte para un lado o para el otro es una decisión que tenés que tomar en una fracción de segundo.

--¿Habías estudiado a donde podía patear Amieva?

--No tanto porque venía cambiando el sector, no pateaba siempre al mismo lado. En ese momento sentí que iba a ejecutar donde más cómodo se sentía, que la iba a cruzar, y me la jugué a ese palo sin dudar. Es un delantero de enorme jerarquía, una bestia, un goleador de raza. Fue un gusto haberlo enfrentado y se lo dije cuando terminó el partido.

--Quedan tres finales, ¿cómo se vive estando tan cerca del objetivo?

--Debo estar tranquilo y no hablar todo el día del tema; es necesario despejar la cabeza, tomar unos mates, calmar los nervios, ver alguna película, charlar de la situación del país, no sé, pero hay que desenchufar un instante la mente, no ser ansiosos de por sí. Muchos preguntan por el rival que nos tocó (Independiente de Chivilcoy), pero es algo que evaluaremos puertas adentro con el cuerpo técnico en el transcurso de la semana.

Olimpo confirmó que el cruce ante el rojo de Chivilcoy irá el domingo, aunque se podría programar para después de las 18 por expreso pedido del entrenador Carlos Mayor. ¿A qué se debe el cambio de horario? El choque del sábado ante Sansinena arrancó a las 17, y en el segundo tiempo, Guido fue encandilado por el sol --que después de las 6 de tarde cae justo sobre el arco de Angel Brunel-- en dos pelotas aéreas, antes de que solicite una gorra y pueda sentirse seguro otra vez.

“No veía nada, ni con la gorra pude ubicar una pelota que bajó de golpe y que pedí que rechacen. El sol me daba en medio de la cara”, recriminó el golero.

--Ahora que ya pasó, ¿querían a Sansinena como primer rival en el inicio de los playoffs?

--Mirá, siempre decimos que para salir campeón y ascender hay que jugar con todos, pero creo que nadie quería cruzar con Sansinena en el primer duelo. Un equipo fuerte, que cuenta con el goleador del torneo y que nos vino a jugar de igual a igual. Terminó con varios delanteros en cancha y por momentos nos sacó la pelota. Un rival dignísimo.

--A los 36 minutos de la etapa inicial, Guille, mano a mano con Guarracino, intentó gambetear dos veces al arquero y no definió cuando tuvo todo el arco a su disposición. Seguramente, como sos vos, algo le vas a decir, ¿un reto quizás?

--Naaa... Ja, ja. Nos ha salvado tantas veces, ¿qué le vamos a decir? Teniendo a Guille es un plus, nadie quiere enfrentar a Olimpo. En cuartos, semi o en la final nos puede llegar a salvar otra vez, es la sensación que él despierta en cada uno de nosotros.