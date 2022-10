Fueron 14 podios y una experiencia increíble para los karatecas de Bahía y zona

Catorce podios nacionales obtuvo la delegación de 35 competidores de la Asociación Bahiense y Regional de Karate que participó recientemente en el Campeonato Nacional Shotokan de Karate de la JKA Argentina.

El torneo fue organizado por la Asociación Neuquina de Karate y se desarrolló en el estadio Ruca Che.

La delegación de Bahía Blanca y Zona -que participan en diferentes escuelas- estuvo conformada por 35 competidores.

Cabe resaltar la actuación de Carolina Cáceres (representa al Gimnasio Uno) en categoría cadetes, quien obtuvo el primer lugar en kata e hizo su debut en Kumite obteniendo el tercer puesto.

También en equipos y repitiendo el grupo de 2019 (Carolina, junto a sus compañeras Camila Gentili -Uno- y Yésica Castillo -Espora de Punta Alta-) se alcanzó el subcampeonato en equipos de kata.

Por su parte, Bruno Goitía (Espora de Punta Alta) obtuvo el subcampeonato en Kata, mientras que el equipo de Kata -conformado por el propio Goitía, Facundo Chanquía y Matías Hernández- se quedó con el subcampeonato en Kata equipo Juvenil.

Asimismo, el equipo de niños conformado por Feliciano Gutiérrez, Matías Diez y Santino Tobías Manieri Arrue (todos de Uno, debutantes en una competencia) obtuvieron un meritorio tercer puesto.

También Julieta Fuertes, de Punta Alta, se quedó con el tercer puesto en Kata Individual 9 años.

En categoría Cadetes Femenino, Maitena Caruso (club Olimpia) hizo su debut con un destacado tercer lugar.

En categoría 19/20, Fiorella Amarilla (Espora) resultó subcampeona en Kata.

En categoría mayores, las integrantes de Uno, e integrantes de la Selección Nacional, Camila Martínez y Yamila Lamtzev completaron un excelente equipo con Fiorella Amarilla para obtener el tercer puesto en kumite por equipos y en Kata equipos.

Cabe resaltar que Camila Martínez (18 años) también obtuvo el tercer lugar en Kumite Individual.

11 de noviembre. La cita para el combinado argentino, con presencia bahiense, (Yamila Lamtzev y Lautaro Fueyo), en el torneo Panamericano Karate JKA 2022.

“Estoy gratamente sorprendida por los logros obtenidos. Si bien tuvimos el inconveniente de no conseguir micro particular (por el fin de semana largo) y debimos concurrir con la mitad de competidores, después de casi 3 años sin competir no teníamos idea con qué nos íbamos a encontrar”, dijo Alejandra Torretta, presidenta de la Asociación Bahiense y Regional de Karate.

“Había más de 400 competidores entrenando en Bahía, Médanos y Punta Alta. Pero, mas allá de los resultados, y hablando con los profesores mas antiguos de nuestra organización, como Arturo Ríos, Amílcar Tejada y Rodrigo Pelliccione, nos sorprendió que hasta los más nuevos estuvieron a la altura de las circunstancias”, aseguró Torreta.

"Muchos quedaron cuartos y algunos apenas por una décima. Es el mejor premio que podemos recibir los instructores; valoramos cómo crecieron nuestros alumnos y cómo, los más grandes, nos ayudaron con los chicos, se involucraron en los entrenamientos y en el momento de competencia", resaltó.

"Tenemos Sempais (cinturones negros avanzados que no compitieron) que se organizaron en autos para viajar y ayudar con los competidores durante el tiempo que duró el Campeonato. Todos nos llenaron de orgullo y nos llenaron el corazón", finalizó Torretta.