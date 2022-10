Se lesionó Leandro Paredes: qué tiene y cuánto le demandaría la recuperación pensando en Qatar

El mediocampista Leandro Paredes, titular en el seleccionado argentino y actual jugador de la Juventus de Italia, padeció una lesión muscular que le llevará dos semanas de recuperación, según se comprobó hoy, y que no pone en riesgo participación en el Mundial Qatar 2022.



Paredes, de 28 años, fue sometido a estudios en el J Medical del club de Turín, donde se constató una "una lesión de bajo grado en el isquiotibial del muslo izquierdo", por la que necesitará "15 días para su completa recuperación", detalló el parte entregado por la entidad italiana.



La dolencia no hace peligrar su presencia en la Copa del Mundo pero le quitará ritmo de competencia, ya que recibirá el alta a partir del 7 de noviembre, unos 15 días antes del debut de Argentina frente a Arabia Saudita en Lusail.



El mediocampista sentía una molestia en la zona y por esa razón no fue titular en Juventus en la victoria de ayer ante Empoli por 4 a 0, válida por la undécima fecha de la Serie A de Italia.



El exfutbolista de Boca ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo del estadounidense Weston McKennie.



El otro argentino de la Juventus y también pieza clave del seleccionado argentino, el rosarino Ángel Di María, también padece una lesión muscular y estará inactivo unos 15 días más.



Di María, de 34 años, sufrió una lesión en el isquiotibial del muslo derecho en el partido de la Liga de Campeones que la "Juve" perdió en Israel con el Maccabi Haifa por 2-0 la semana pasada y se encuentra en pleno proceso de rehabilitación.



El rosarino no debería tener inconvenientes para ponerse a punto y estar disponible para el único amistoso que jugará el seleccionado de la Argentina el 16 de noviembre en Abu Dhabi ante los Emiratos Árabes Unidos (EAU), antes del inicio de la Copa del Mundo.



Argentina integrará el Grupo C en Qatar, en el que enfrentará a Arabia Saudita el martes 22 de noviembre, luego se medirá con México el sábado 26 de noviembre y cerrará su participación en esa fase el miércoles 30 de noviembre frente a Polonia.