"Todos estos hinchas que vinieron están más locos que yo", dijo Gerardo Vergara

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

No tuvo tiempo de celebrar con su familia que ya tenía una banda de hinchas acosándolo para sacarse fotos.

El campeón sudó más para contener a sus fans que lo que fue el trámite de la pelea. Gerardo Vergara vivió su noche de gloria junto a los suyos y no desperdició un segundo tras noquear, en el cuarto asalto, al cordobés Nicolás Luque Palacios.

"Todos estos hinchas que vinieron están más locos que yo. Me pidieron fotos, me trajeron banderas y me abrazaban como si fuera un hermano. Son los pibes del barrio Noroeste, los quiero un montón", dijo el campeón Argentino Gerardo Vergara, quien disfrutó de una noche a pura felicidad en el repleto estadio Osvaldo Casanova.

"No esperaba tanto apoyo; sí el cariño porque me lo brindan todos los días. Pero el estadio lleno me hizo emocionar", largó Vergara, quien tardó más de media hora entre bajarse del ring y llegar al vestuario, donde lo esperaba otro gran agasajo: un lunch de los allegados a FEPA y SUPA.

"¿Todo esto me gané? Qué bárbaro... Hay gente de todos lados. ¿Vieron lo que hicieron los hinchas de Olimpo? El ruido se sintió arriba del ring, no paraban de cantar y tocar los bombos", señaló.

-Sin embargo, el ruido incesante no logró despertar a tu hijita.

-Jajaja. Estaba dormida mi belleza. Tizziana se acostó sobre mis hombros y no quería soltarla. También mi hija Renata y mis viejos vivieron un momento de mucha emoción.

-Casi no hizo falta ajustarse al plan del pelea.

-Lo teníamos, estaba todo acordado. Había que esperar para encontrar una mano; y la mano llegó.

-Una zurda picante.

-Sí, sí, hizo daño... El árbitro no dejó seguir el combate porque esa mano lo marcó a mi adversario. Arriba del ring me sentía invencible, no podía ser de otra manera.

-Tenés un equipo de primera.

-Es una garantía estar con Sampson Boxing y Tello Box. Vamos creciendo, en ascenso haciendo las cosas bien. Estoy enfrentando a los mejores de nuestro país y tratando de estar siempre un poquito más arriba.

"Esta vez me tocó un rival más directo, que salió a proponer. Creo que Nicolás se la jugó y eso me dejó la puerta abierta para hacer lo que sé hacer. Pude combinar los golpes al cuerpo y meter un par de zurdazos que entraron limpios.

-¿Es hora de mostrarse afuera?

-Si Dios quiere sí. La meta es unificar el título Sudamericano o bien salir del país para enfrentar a los mejores.

-En cada pelea te van conociendo un poco más en todo el país.

-Cada día tengo más amigos. Esta vez vinieron muchísimos de todos lados, no podía defraudarlos. Estoy en un momento bárbaro y lo quiero aprovechar.