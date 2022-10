El abogado de Jonathan Morel apuntó contra Brenda Uliarte: "Creemos que es espía"

Nilo Medina, el abogado del referente de Revolución Federal Jonathan Morel, acusó hoy a Brenda Uliarte de ser una infiltrada de los Servicios de Inteligencia dentro de su agrupación.

"Nosotros creemos que Brenda Uliarte es espía, es operación de algún grupo político. Para nosotros es inteligencia, porque dentro de las manifestaciones entre nosotros nos conocemos, dialogamos", resaltó Medina en diálogo con La990.

Las declaraciones del abogado se produjeron a horas de que Jonathan Morel furae detenido junto a otros referentes de Revolución Federal por amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Hasta ahora no ha sucedido que nadie vaya a manifestaciones de 30 o 40 personas y no haya un intercambio mínimo de palabras. No hemos tenido, digo esto porque yo también he participado, un intercambio de palabras con esta chica", enfatizó.

Si bien inicialmente la causa recayó en el expediente que investiga el atentado a la vicepresidenta, la jueza María Eugenia Capuchetti dijo no encontrar elementos de prueba que los vinculen a la "banda de los copitos" integrada por Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz.

A su vez el abogado aseguró que la detención de su defendido es "una persecución política" y que ninguna persona que se quiera fugar va a publicar en sus redes sociales que va a realizar un viaje.

Por último, Medina manifestó que la orden de detención y los allanamientos ya estaban preparados desde hace un tiempo, por lo que no sorprende la situación por la que está pasando Morel.

En esta causa también se encuentra detenida Sabrina Basile, la hija del exentrenador del seleccionado argentino de fútbol Alfio Basile, quien se entregó horas después de conocer que existía una orden de captura en su contra firmada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. (NA y La Nueva.)