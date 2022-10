En Bella Vista están molestos y van a apelar la dura sanción que recibieron

“La sanción es excesiva, no la aceptamos y por eso vamos a apelar”.

Javier Bueno, presidente de Bella Vista, sigue sin poder conciliar el sueño, por más que hayan pasado dos días del fallo que dictaminó el Tribunal de Penas de la Liga del Sur, que entre otras penalizaciones, le dio el partido por perdido y le quitó 6 puntos al “Gallego” por los hechos de violencia acaecidos en su estadio, el último sábado, cuando una bomba de estruendo --arrojada por un simpatizante albiverde que ya está identificado-- explotó dentro del campo de juego y le provocó lesiones al jugador tirense Nahuel Sánchez.

Bella Vista también fue penalizado con 4 fechas de clausura para su cancha (deberá jugar en otro escenario) y en los próximos dos compromisos deberá pagar el valor de 50 entradas generales (por cotejo) como multa.

“Estamos tratando de pasar el mal trago, haciéndonos responsables de lo que sucedió, siguiendo de cerca la evolución del jugador de Tiro y viendo lo que puede llegar a pasar con todo este tema”, sintetizo el máximo dirigente del conjunto de la Loma.

“Más allá de que al hincha lo tenemos identificado y de haber hecho la denuncia en la comisaría, lo que pasó nos excede a nosotros como club; este es un hecho (penoso y lamentable, por cierto) más dentro de la sociedad enferma en la que vivimos”, reflexionó.

“Hoy fue el pibe de Tiro, mañana puede ser cualquiera de nosotros; esto es una barbaridad y hay que frenarlo”, manifestó preocupado.

“En primera instancia, vamos a apelar al Tribunal de Penas de la Liga, como corresponde; y si el fallo no sufre ninguna rectificación, recurriremos al Consejo Federal”, avisó el directivo.

Y argumentó lo que con tanto énfasis estaba exponiendo...

“No es justo que hoy estén pagando justos por pecadores, los chicos del club, el plantel, el cuerpo técnico, los que trabajan día a día en el club, no tienen nada que ver. Y lo que más bronca me da es que ese muchacho que tiró la bomba tal vez ahora esté tomando una cerveza, tranquilo, sin importarle si a Bella Vista le sacaron puntos o lo mandaron al descenso”, comentó enérgicamente.

“Ojo, no digo que esté bien tirar algo desde la tribuna al campo de juego, pero la acción equivocada de un simpatizante, al que le vivimos pidiendo que no haga lo que finalmente hizo, no puede ser motivo de castigo deportivo, porque los puntos se ganan y se pierden jugando. Es triste que se sancione a un chico del club que, tras llegar a Primera, tiene el sueño de salir campeón con Bella Vista”, indicó.

“Somos una institución señera en la formación; Bella Vista no es lo que pasó el sábado, el que conoce al club sabe que los que laburan lo hacen por ver crecer a todos los que, de alguna manera u otra, se ponen la verde y blanca con la misma pasión que tenemos los dirigentes”, admitió mientras aclaraba: “sé que colaboramos aplicándole el derecho de admisión al hincha, pero acá existe otro trasfondo; sino nos ponemos las pilas todos, será imposible erradicar la violencia”.

Por último, Bueno se refirió a lo que muchos, en el ambiente futbolístico local, catalogan como “una sanción ejemplificadora”.

“Muchos, por los antecedentes que tenemos, nos quieren ver muertos o descendidos, pero ese es otro tema, yo no quiero que perjudiquen a Bella Vista deportivamente, y más en un momento tan grato como el que estamos viviendo en los dos frentes: Liga y Regional Amateur”, deslizó.

“Por eso dí la cara, fui a la policía, brindé el nombre del agresor, hice la denuncia por el derecho de admisión, pero les pedí a las fuerzas de seguridad que por favor se pongan las pilas, porque yo pago el operativo y ellos me tienen que dar las garantías. Hice todo lo que estaba a mi alcance, pero la responsabilidad sobre el ingreso (cacheo) y el comportamiento de los hinchas es de ellos”, concluyó.