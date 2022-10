Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el "sí" en Bahía Blanca

En una jornada con la lluvia como protagonista, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira dieron el "sí" en el registro civil de Castelli al 300. "Siempre que hay una unión, el agua bendice", expresó el conductor minutos antes de entrar a la sala.

Vestidos de blanco y celeste, saludaron y se sacaron fotos con los curiosos que se presentaron en la puerta de la institución. "Yo no soy de esta tierra pero me siento bien recibido. Me pasó algo con este lugar, encontré a la mujer de mi vida, eso se lo quiero agradecer a Bahía", comentó Fantino mientras saludaba a los transeúntes que circulaban por la calle Castelli y tocaban bocina.

El periodista y la modelo bahiense se comprometieron en julio pasado durante sus vacaciones en Santorini, Grecia. Para la propuesta, Fantino ideó un curioso plan para registrar el momento: le pidió a Mosqueira que grabara un video para su programa en ESPN.

Entre aplausos y felicitaciones, la pareja confirmó su unión alrededor de las 12 del mediodía, en un sala repleta de familiares y amigos. Sobre los planes para el resto de la jornada, Fantino contó: "Tenemos un salón que nos va a recibir, donde va a estar nuestra familia y seres más queridos. Después el domingo nos vamos para Buenos Aires y festejamos en una estancia en Villa María".

"Mi papá siempre decía: cuando arrancás algo importante tiene que llover porque la lluvia es agua y el agua es vida. Así que cuando esta mañana me levanté y vi que llovía estaba feliz", acotó el conductor.

Sobre la presencia de familiares y amigos bahienses, Coni comentó: "Los de Bahía y Buenos Aires vinieron todos, íbamos a hacer algo chiquitito y al final somos cien". Entre los presentes también se encontraba el político y conductor Mauricio D'Alessandro, junto a su pareja.

"Coni es mar y yo vengo del río, son dos lugares diferentes pero que siempre se encuentran. ¿Donde desembocan los ríos en el mundo? En el mar. Todo gran río desemboca en un gran mar, así que espero que este amor sea un gran río que desemboca en un gran mar", comentó Fantino visiblemente emocionado.

Al preguntarle respecto de su relación con una mujer bahiense, respondió: "Si me hubieras dicho hace unos años '¿Te pensás casar en Bahía Blanca? Con alguien que conocés y que es de Bahía Blanca' yo decía que no, no me lo imagino". Y agregó: "Algo que me enamora de Coni es que nosotros vivimos como si la vida se terminara mañana, no como si la vida fuese eterna".

La última instancia será el 12 de noviembre, en una iglesia de Cañuelas. "Estoy re contento. El lugar que elegimos tiene una linda energía", adelantó en su programa, Animales Sueltos.