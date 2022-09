Fantino confirmó la fecha de su casamiento en Bahía

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en julio pasado durante unas vacaciones en Santorini, Grecia. Tras la romántica propuesta, en la que el conductor le hizo creer a la modelo bahiense que tenía que grabar un video para su programa en ESPN, había revelado que el civil sería en Bahía Blanca y en las últimas horas confirmó la fecha en que concretarán la unión.

Según precisó Fantino en una entrevista para "Socios del espectáculo", por El Trece, la fecha elegida para su casamiento por civil es el viernes 21 de octubre. De esta manera, vendrán a dar el "sí" en la ciudad natal de Coni.

Alejandro Fantino confirmo la fecha de su casamiento con Coni Mosqueira.

Hace unas semanas, el 5 de septiembre, la modelo festejó su despedida de soltera con sus amigas en Bahía. En medio de tragos y baile, recorrieron la ciudad en un party bus antes de terminar la noche un reconocido boliche de la ciudad.

"Es un momento re lindo para mi vida. Me emociona porque la encontré y ella también siente eso por mi. Cuando te pasa está buenísimo, ojalá que podamos festejar el amor y la unión”, señaló el periodista, muy contento.

La despedida de soltera de Coni Mosqueira antes de casarse con Alejandro Fantino.

A fines de mayo, el conductor de "Animales sueltos" había brindado una entrevista íntima a "LAM", en América, donde había deslizado la posibilidad de ser padre junto a su pareja. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, había expresado.

Y contó una anécdota con ella: “Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p...madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿vos creés que el filtro este de Instagram...?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema. No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana”.

“Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, había señalado.