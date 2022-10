Vidal en Bahía: "Me gustaría ser presidenta y ya me estoy preparando para eso"

Durante su visita a Bahía Blanca, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal afirmó que está trabajando para presentarse como precandidata por la presidencia de la Nación en 2023: “Me gustaría ser presidenta y ya me estoy preparando para eso”.

Así lo dijo en una conferencia de prensa que brindó junto al diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Cristian Ritondo, quien se encuentra en la ciudad en el marco de su campaña como precandidato a gobernador bonaerense, y con la presencia de Emiliano Álvarez Porte, que en esa lista se postulará como intendente de la ciudad.

En ese marco, la actual diputada de la Nación e integrante de la mesa chica del PRO, afirmó que ella acredita la experiencia necesaria para acompañar a Ritondo en su eventual gobernación. “Estoy convencida de que para que el próximo gobernador tenga éxito, tiene que tener un presidente que conozca la provincia de Buenos Aires, que tenga la experiencia de haber gobernado 17 millones de personas”, dijo.

Y remarcó: “No hay nadie hoy dentro de JxC, que se presente como candidato a presidencia, que pueda acreditar esa experiencia. Definiremos el año que viene cuál es el mejor camino, pero hoy me estoy preparando para eso”.

Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Emiliano Álvarez Porte.

En tanto, Ritondo, exministro de Seguridad bonaerense durante el gobierno de Vidal, consultado por la posibilidad de presentarse de la mano de Patricia Bullrich, quien ya confirmó su voluntad de ser candidata a presidenta, contestó sin dudar: “Mi candidata es María Eugenia Vidal”.

Según él, Vidal “es la síntesis perfecta entre la capacidad de gestión, el coraje y la voluntad de transformación y la experiencia de haber gobernado la principal provincia de la Argentina. Y ya ha demostrado que no le tiene miedo a ninguna pelea”, destacó.

Luego de enumerar los “retrocesos” de la gestión de Alberto Fernández y de remarcar que “la deuda económica es una deuda que tienen todos los gobiernos, desde que volvió la democracia”, Vidal aseguró que “hay un camino posible. No estamos condenados a esto”.

Sobre las versiones que aseguran que el Gobierno pretende eliminar las PASO de cara a 2023, la referente del PRO sostuvo que “JxC tiene los mecanismos para competir de todos modos”. Además, apuntó que “nadie debería cambiar las reglas electorales a menos de un año de la elección. Eso es hacer trampa y utilizar el sistema según me convine”.

Y destacó: “Quiero reflejar el enojo que muchos argentinos me han transmitido por que ese sea nuestro tema de discusión. Es un tema instalado en la agenda por el gobierno que una vez más, como la discusión de Gran Hermano de esta semana y otras discusiones a las que nos tiene habituados el gobierno, no refleja la angustia, preocupación y los problemas por los que no duermen los argentinos”.

Ritondo, por su lado, dijo que el valor diferencial de su candidatura respecto de otras figuras presentadas en la interna de JxC es “la experiencia y el recorrido –aseguró–. Uno demostró qué es capaz de hacer por la Provincia. Yo quiero continuar con ese sueño de reconstrucción, de cambio, de reforma, de pelea, que nunca se habían visto en la Provincia y encabezó María Eugenia Vidal”.

En cuanto a la evaluación que realiza sobre la seguridad de la provincia en la actualidad, observó que “aumenta el delito, la gente se siente menos cuidada, la fuerza de seguridad hoy no cuenta con el respaldo político que tuvieron en el gobierno de María Eugenia cuando yo era su ministro”, dijo.

Además, remarcó que “se ha dejado de lado la principal pelea que vincula a todos los delitos en la provincia de Buenos Aires, que es el narcotráfico y el narcomenudeo”.

En caso de llegar a la gobernación, “vamos a demostrar la voluntad política de dar la pelea contra el narcotráfico”, aseguró Ritondo.