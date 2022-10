Francisco Cantamutto: “Hay un grupo reducido que obtiene beneficios con la inflación”

Por Walter Gullaci wgullaci@lanueva.com

El doctor Francisco Cantamutto es parte importante del departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur y del Conicet.

Se trata de un profesional que, en forma permanente, le toma el pulso a los vaivenes socioeconómicos de nuestra comunidad, en estado de crisis y vulnerabilidad en un preocupante porcentaje.

Padre de Justo, de 5 años, sostiene que más allá de esta acuciante realidad ni se le ocurriría el día de mañana aconsejar a su hijo que emigre del país.

“He estado viviendo afuera. En todos lados de cuecen habas. Es importante visibilizar que, mediante el diálogo y el derecho, en Argentina aún podemos resolver nuestras diferencias”, menciona convencido de un futuro mejor.

1. “Llevamos tres años seguidos realizando este informe de medición sobre endeudamiento de los bahienses. Más allá de la época de pandemia nos dimos cuenta que esta situación persiste en el tiempo. Hay evidencia que ayuda a explicar esta continuidad y crecimiento del endeudamiento de los hogares para financiar, en algunos casos, el consumo de bienes durables, y en otros para tratar de reponer derechos vulnerados como costear alimentos, vestimenta, cosas muy básicas. Y también endeudarse para pagar deudas”.

2. “Uno escucha hablar de inclusión financiera como algo positivo. Eso forma parte de los programas de los organismos multilaterales de crédito que, en definitiva, al margen de otorgarle un gigantesco negocio a las pocas y concentradas entidades bancarias, no tienen en cuenta que la deuda persiste en la normalidad del día a día, pero no así los ingresos. Estos fluctúan. Este escenario no sólo afecta a las finanzas, sino, también, a la autoestima del individuo”.

3. “Hay una tendencia que ya lleva ocho años, en los que los salarios han perdido en relación a la inflación. Comparado con 2015, por ejemplo, el trabajador registrado del sector privado perdió un 23 por ciento de su poder adquisitivo. Le rebanaron un cuarto de su sueldo. Y a quienes trabajamos en el Estado, en mi caso en la Universidad y en el Conicet, perdimos un 33 por ciento. Todavía peor. Una pérdida permanente donde está oculto eso de que con la inflación perdemos todos. Y no es cierto. La mayoría perdemos. Pero hay un grupo reducido que obtiene beneficios. Y eso está medido en las estadísticas oficiales. La participación de las ganancias de las grandes empresas creció seis puntos porcentuales en los últimos seis años”.

4. “Hay un sector estigmatizado que es el de los trabajadores de la economía popular, que en muchos casos llevan a cabo labores centrales para nuestras vidas, que tienen que ver con la alimentación, con los cuidados, un trabajo valiosísimo. Cuando dicen que no trabajan, no es así. Trabajan, aunque no de manera registrada”.

5. “Algo que no ha funcionado en el mundo pasa por bajar la carga impositiva a las grandes empresas y con ello se invierta y contrate más. Tenemos cuarenta años de estas políticas en el mundo y se ha demostrado fehacientemente que nada de ello ocurre. La desigualdad en el mundo creció. Aumentó la pobreza. Esos impuestos no cobrados enriquecen a unos pocos. Para que tengamos una idea, estamos peor que antes de la Revolución Industrial”.

6. “América Latina y el Caribe son las regiones más desiguales en cuanto a la destrucción de la riqueza en el mundo”.

7. “No es cierto que Argentina tiene una carga impositiva muy pesada, que agobia. Estamos por debajo de países comparables. Acá se debe hablar de un sistema tributario regresivo. Espert (José Luis) y Milei (Javier) no soportan la evidencia. Por eso gritan mucho, porque no tienen datos para demostrarlo”.

8. “Tenemos un sistema regresivo y desigual. Carga y pesa más sobre los ciudadanos de a pie, los que tienen un almacén, un comercio, sobre quienes tratan de remarla día a día. Los que deberían pagar no pagan. Ahí tenemos, entonces, el peso que tiene el IVA, Ingresos Brutos, cargas que nos hacen padecer a todos nosotros”.

9. “¿Por qué pega el discurso libertario? Porque para la realidad del 80 por ciento de la población obviamente que la carga de los impuestos es agobiante. Pero eso es porque el sector de mayor riqueza no paga lo que tiene que pagar”.

10. “Los bienes inmuebles, por ejemplo, están valuados una décima parte de su valor real. Si se sinceraran esas valuaciones, y se tributara en función de ello, se trataría de un impuesto progresivo. Se podría recaudar mucho más y reducir así la carga de IVA e Ingresos Brutos”.

11. “La economía argentina está creciendo a tasas significativas. En 2020/21 creció a más del 10 por ciento. En 2021/22 está por encima del 5, 6 por ciento. Vamos a ver cómo termina este año. Son tasas muy elevadas. Y en cuanto al mercado laboral los registros indican que el desempleo cayó. Pero vemos, por un lado, al trabajador que no llega ni a mitad de mes. Y por el otro, a un sector que es el que puede llenar bares, restaurantes, comprar bienes de lujo, aprovechar ofertas turísticas, viajar al exterior”.

12. “El informe que realizamos señala que la principal fuente de deuda de los bahienses pasa por la tarjeta de crédito. En este punto no sólo se toma deuda, sino que además ese sector se endeuda para pagar la tarjeta, con lo cual es un mecanismo que reedita. Una de cada siete operaciones de deuda se formalizó para pagar deuda. Eso es un montón”.

