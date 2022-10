"Hay tratativas avanzadas con varios pilotos extranjeros", aseguró Santiago Martínez

Trabajo en varios frentes para el Automoto Club Bahía Blanca, con vistas a una nueva convocatoria competitiva veraniega, nada menos que el Campeonato Internacional de Speedway, edición 2022/23.

Confirmado el calendario de competencias del certamen, a iniciarse el domingo 4 de diciembre en la pista "Antonio Miranda" de Aldea Romana, los directivos se abocan por estas a horas a finiquitar dos cuestiones elementales para su óptimo desarrollo.

La primera de ellas concerniente a lo deportivo y la llegada de los pilotos extranjeros, el histórico y particular distintivo que le da el carácter de internacional a la convocatoria mecánica por excelencia de las dos ruedas en Bahía y la región.

"Todavía no hay nada confirmado 100%, porque no se firmaron los contratos. Hasta entonces no queremos dar por sentado nada. Pero sí estamos con tratativas muy avanzadas con tres pilotos polacos, Paco Castagna, el alemán Mario Neidermeier y dos italianos que están interesados en venir", nos cuenta Santiago Martínez, directivo del Automoto.

"En principio el tema contrato se está tratando más profundamente con Paco y con dos de los tres polacos hablados, que son de muy buen nivel. El tercero sería un junior que vendría por su cuenta con ellos, para hacer la pretemporada acá y sumar experiencia, al igual que Mario igual y los dos italianos restantes. Ellos se manejarían por su cuenta", agregó.

Otro aspecto, no menor por cierto, refiere a la faceta estructural del predio y el avance y/o concreción de las obras iniciadas meses atrás, localizadas especialmente en la comodidad del público que asista a presenciar el espectáculo.

"Estamos terminando las cabinas de transmisión y la tribuna que se emplazó sobre la recta principal, y por empezar a instalar una tribunita chica en boxes, con la opción de armar dos más en el sector popular. Pero hay que ir viendo el tema económico, porque después del robo quedamos complicados", apuntó Santi.

"También se inició la obra de baños y vestuarios en boxes para los pilotos. La idea inicial era tenerlo ya listo, pero como dije, el robo cambió todos nuestros planes económicos y demoraron esa cuestión. Lo que teníamos se destinó al cableado y la instalación eléctrica y a reparar los daños", agregó.

Asimismo, Martínez reconoce que se está hablando con cada uno de los pilotos nacionales, a fin de poder brindarles, al igual que a los extranjeros, las mejores condiciones de competencia posibles. "Ellos son el motor de la actividad en la ciudad y la región", cerró.